El Real Madrid no quiere arriesgar y llegando el parón de selecciones era previsible que los blancos acabasen apostando por ser conservadores con Jude Bellingham. El inglés "sufre un cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo, consecuencia de su luxación reciente".

Segundo partido consecutivo sin jugar

Eso ha provocado que el inglés sea finalmente ante el Valencia. Será el segundo partido en el que no juega, porque ante el Sporting Braga no disputó ningún minuto, aunque estuvo en el banquillo de suplentes. El inglés se produjo la lesión en el último encuentro de Liga del Madrid ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y tras no jugar en Champions ahora se pierde este encuentro de Liga.

Bellingham se suma a las bajas de Courtois, Militao, Tchouameni, Alaba y Güller. La duda es si Bellingham acudirá a la concentración de Inglaterra en este parón de selecciones o se quedará en Madrid para recuperarse.