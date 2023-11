Bojan Krkic se encarga de dar calidez desde que Joan Laporta le incorporara como coordinador del área de fútbol bajo la supervisión de Deco. Visita a los futbolistas del Barça cedidos por el mundo, mantiene el lazo entre la casa madre y el expatriado, que no se sientan abandonados, y ofrece palabras de confort, consejos y abrazos: a esos jóvenes en el exilio, tipo Ansu Fati, y a los que permanecen en La Masia, a los que prepara para el salto a la élite o para la frustración. Podría parecer un trabajo burocrático en manos de cualquiera. Con Bojan, no lo es. Porque Bojan ha vivido en sus sienes la presión de las expectativas, la fama repentina y desbordante, la soledad en la cima y la ruptura traumática con su casa de toda la vida, que es el Barça. Tiene ‘autoritas’.

Todo eso le ha hecho ser quien es hoy día, un exfutbolista a los 32 años con una mirada madura sobre el fútbol y su voracidad. “Este sufrimiento inicial le ha ayudado a tener una buena carrera. Y le ha ayudado a construirse como la persona extraordinaria que es hoy. Una persona lista, analítica, racional y de una madurez que le ha servido para destapar la caja de los truenos de aquel inicio”, explica Oriol Bosch, director del documental ‘Bojan, más allá de la sonrisa', que este viernes se ha estrenado en la plataforma Rakuten (gratis) y que el 11 de diciembre podrá verse por TV3.

La salud mental

No se trata de un documental al uso sobre la carrera de un deportista al que una retahíla de compañeros y rivales ensalzan sus virtudes y se magnífica algún bajón para dotarle de cierta complejidad al relato. En este caso, la salud mental constituye el hilo argumental de la producción. De cómo la explosiva irrupción a los 16 años sacudió la estabilidad emocional de un chico de pueblo de sonrisa angelical y alta sensibilidad, y cómo logró enderezarla gracias a la ayuda del doctor Josep Monseny, un psicoanalista que juega un papel capital en el documental. A partir del reencuentro entre ambos “se descubren las piezas del puzle que se va ordenando para acabar conociendo la vida de este deportista”, detalla Oriol Bosch en las oficinas en Barcelona de Never Say Never, productora de la película.

Intervienen nombres muy potentes, entrevistados por el periodista de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del Grupo Prensa Ibérica, Marcos López bajo la producción ejecutiva de Raül Llimós. “Pero, ojo, no aparecen por ser potentes sino porque su amigo del alma en ese momento fue Titi Henry, porque con Piqué ha tenido una relación de hermano pequeño, porque Rijkaard fue quien tuvo la valentía de ponerlo y abrazarlo, porque el presidente Laporta dijo que en ese momento no lo supimos cuidar…”, enumera el director.

No se señala a nadie en el documental pero aquel vestuario de los Ronaldinho, Deco, Etoo y Motta que abrazó y protegió a Leo Messi se hizo hostil para un Bojan que entró con la actitud jovial de la edad y acabó sumergiéndose en un agujero negro ante la impotencia de sus sufridos padres. "Vivió varias situaciones en el vestuario a los 16 años con las que tuvo que lidiar que no fueron de las más agradables del mundo", expone Piqué sobre las envidias rampantes.

"Todas las portadas, pero no una, sino una constante, se las llevaba Bojan y eso degeneró en una situación dentro del equipo que le trajo problemas. El círculo virtuoso se estaba convirtiendo en un círculo vicioso". Joan Laporta, Presidente del Barça

"Fue muy difícil de soportar para algunos tener a un chavalito y que empiece a liarla y a quitarte el sitio. Si además ese chaval es de la casa, empieza a generar portadas, entrevistas, popularidad, en un mundo de peleas, egos y de quién se lleva portadas, pues lo acabó sufriendo", recuerda Txiki Begiristain, entonces secretario técnico azulgrana. "Todas las portadas, pero no una, sino una constante, se las llevaba Bojan y eso degeneró en una situación dentro del equipo que le trajo problemas. El círculo virtuoso que decíamos se estaba convirtiendo en un círculo vicioso", asiente por su parte Laporta. Lo sintetiza Henry. "En ese vestuario sí era la guerra".

Cómo se sobrepuso a eso, a la fama sofocante y a la salida del Barça emerge como el gran éxito del niño de Linyola, convertido en una persona de mundo gracias a una carrera que le ha permitido conocer numerosos países y forjarse varias capas de vivencias. En este sentido, el documental trata de enseñar que las luces del fútbol no logran iluminarlo todo, hay zonas oscuras, y la sonrisa, en ocasiones, por muy fotogénica que sea, no deja de ser un escudo protector que disimula la turbulencias interiores. Ojalá le sea a alguien útil, suspira, y no solo en el ámbito del fútbol.

Él, de momento, se dedica a transmitir todo eso en La Masia, porque como dice Oriol Bosch, "lo bien que le habría ido a Bojan tener un Bojan". Y el Bojan actual, Lamine Yamal, recibe en público y en privado este consejo de su antecesor como niño prodigio. "Uno de sus objetivos de este año debe ser aprobar cuarto de ESO".