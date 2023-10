¿Cómo se siente al volver a ser un jugador importante en la selección?

Muy feliz. Siempre es un orgullo venir porque es representar a tu país, es la recompensa al buen trabajo y hay que afrontar los dos partidos (Escocia y Noruega) como dos finales para intentar certificar la clasificación cuanto antes.

En el fútbol nadie regala nada, pero en su caso da la impresión que se tiene que ganar las cosas especialmente, ¿tiene esa impresión?

A mí me gusta porque significa que el trabajo constante y la disciplina tiene su recompensa, El fútbol es muy complejo, hay mucha presión. Estás sometido a los focos diariamente, hay que estar preparado y, como digo, la disciplina y el trabajo diario tiene sus frutos.

¿Cómo se gestiona esta presión?

Desde que vas creciendo los futbolistas estamos sometidos a los focos y te tienes que ir preparando. Cada vez soy más partidario de coger profesionales de esto. Porque cada vez es más difícil. Hay más partidos, cada tres días. Al final te tienes que rodear de gente profesional fuera para trabajar todos los aspectos, tanto físicos como mentales y alcanzar el nivel óptimo.

¿Usted trabaja con un coach?

Me ha tocado vivir circunstancias difíciles en el mundo del fútbol, muchas críticas, mucha presión. Entonces, decidí ponerme en manos de un profesional. Me ha hecho cambiar radicalmente mi forma de ver las cosas. José Angel Caperán es mi psicólogo y también es quién me ha metido más presión que nadie. Me ha apretado como no me habían apretado nunca. Allí ha estado la clave en mi cambio.

"Enfoco mucho la visualización, como Ilia Topuria"

¿Cómo ve ahora el fútbol tras este cambio?

El fútbol es el mismo deporte que ha sido siempre para mí, pero lo veo de diferente manera. Visualizo mucho, como por ejemplo fue al Hormiguero Ilia Topuria (luchador de artes marciales) y creo que enfocó mucho la visualización. La puse en marcha yo hace un tiempo y, sobre todo, el trabajo diario, tener fe, creer en ti y no depender de nadie. Si te dejas llevar por lo que dicen de ti, te puedes dejar llevar por esa dinámica de no estar a tu nivel.

¿Y antes de este cambio que visión tenía del fútbol?

Lo mismo. Como he dicho, el fútbol es mi vida, mi pasión, siempre lo va a ser porque me lo ha dado todo. Es verdad que cuando las cosas no van tan bien lo ves de diferente manera, tienes menos ganas de algunas cosas, pero gracias a la manera cómo vengo trabajando y lo estoy afrontando. Sé llevar las cosas cuando van mal y cuando van bien.

¿Le está cogiendo el gusto a jugar de delantero centro o, como mínimo, más por dentro?

Le estoy cogiendo el gusto a lo que sea jugar en cualquier posición. Cuando más polivalente eres, tienes más opciones de jugar y esto es bueno para mí y para el equipo.

"Compito con Lewandowski para meter más goles que él en los entrenamientos"

Desde fuera da la impresión que ahora tiene más calma en la definición, que la temporada pasada se precipitaba más en el remate, ¿lo ve de la misma manera?

No estoy muy de acuerdo. ¿Más que el año pasado? Quizá si que no estaba llevando las cosas como ahora, pero si te vas a los años en el Manchester City tenía mejor definición. Son rachas y he conseguido darle la vuelta a esto. Habrá partidos malos pero no significará que vas a entrar en una dinámica mala. Hay que saber analizar las cosas, analizar los errores y no volverlos a cometer.

¿Lewandowski es un referente para usted como delantero centro?

Sí, me fijo muchísimo en él. Muchas veces intento competir dentro de mí en los entrenamientos para meter más goles que él o tratar de competir contra él. Esto me ha ayudado mucho.

Xavi ha dicho que usted es un ejemplo.

En un club como el Barcelona es muy complicado. Estás obligado a ganar todos los partidos y encima jugar bien. Muchas veces no puedes conseguirlo todo. La disciplina es fundamental para mí porque hace que no te desvíes del camino y los resultados lleguen.

"Estoy capacitado para triunfar en el Barça"

En verano se tuvo ganar su confianza y lo logró, aunque se habló mucho de ofertas…

En verano creo que me echaban más de lo que realmente estaba fuera. No quiero decir quién… pero tengo claro que quiero triunfar en el Barça. Es un club muy importante para mí porque desde el primer día me dio confianza y estoy capacitado para triunfar aquí.

Dicen de usted que hace un trabajo también muy importante dentro de la caseta, del que no se ve en el exterior.

Si algo tengo muy presente, es que en lo que depende de mí, me gusta involucrarme. Si puedo ayudar a los compañeros, al místero o al staff, lo hago porque soy buena persona y quiero dar lo mejor de mí. Es algo muy importante.

Con la marcha de Busquets y Alba, ha quedado Sergi Roberto de capitán, ¿cómo valora su labor como jefe del vestuario?

Para mí Sergi Roberto es un ejemplo. Es alguien que conoce muy bien la casa. Lleva toda la vida aquí y sabe llevar las riendas del equipo y cuando hay que dar toques de atención, los da.

"El tiburón es un poco de todo"

Vamos a hablar del tema estrella, ¿nos puede explicar qué es el tiburón con el que se identifica?

El tiburón es un poco todo, aunque todos digan que es un nuevo Ferran, es la mentalidad que siempre he tenido, ahora ha dado sus frutos porque dentro del campo se refleja. Algo muy importante es el entrenamiento invisible. La gente solo ve el Ferran de los 90 minutos en el campo. Nadie sabe lo que llevamos detrás, las horas de entrenamientos, las horas de entrenamientos con preparadores físicos, las horas de psicólogos, de descanso , la alimentación. Va en a base al Ferran que soy, la disciplina que tengo, la mentalidad que tengo, la competividad y querer ser el mejor siempre.

¿Cómo nació el mote?

Empezó en broma en pretemproada con los españoles del equipo, que estábamos en la mesa, se difundió en las redes sociales y se quedó. Es un apodo que me gusta mucho, la verdad.

Los niños están especialmente encantados con este tiburón.

Más que el tiburón quiero ser un ejemplo para ellos. Mostrarles que aunque no salgan las cosas, sufras muchas críticas o nadie confíe en ti, debes llevártelo al lado positivo, que te motive. A día de hoy cuando no confían en mí o me critican, lo miro desde el lado positivo y tengo más motivbación motivación para callar bocas y dar la vuelta a esto. Me gustaría ser un ejemplo para los niños.

¿Le llegan a cantar la famosa canción del ‘no pares, sigue, sigue…’?

No…tampoco se crea. No estoy muy pendiente de esto.

"Estar bien de cabeza lo es todo"

¿Qué quiere decir la celebración poniéndose los dedos en la cabeza, similar a un saludo militar?

Sobre todo salud mental. Estar bien de cabeza, creo que lo es todo, cuando estás bien, las cosas salen mejor y las afrontas de la mejor manera.

¿Cómo observa la evolución de Lamine Yamal, que ha abandona la concentración, y cómo se está gestionando un caso tan atípico por su extrema juventud?

Es un caso muy atípico. Tiene 16 años recién cumplidos. Es una maravilla como lo está llevando siendo ya un jugador titular. Va a hacer grandes cosas en el Barça. Hay que cuidarlo porque son situaciones atípicas en que llegan cosas muy rápido y hay que saber llevarlo.

Usted afronta su tercera temporada en el Barça, ¿es la campaña en la que considera que tienen mejor plantilla y pueden luchar por todo, incluida la Champions?

Tenemos una plantilla competitiva. En cada posición tienes dos o tres jugadores que pueden ser titulares perfectamente y esta es una de las bases por las que el equipo va hacer grandes cosas esta temporada, con independencia del resultado del otro día (2-2 en Granada).

"¿El clásico? Siempre quiero morder"

Estamos ya cerca de un clásico, el 28 de octubre, ¿va a ser una desventaja jugarlo en Montjuïc?

No. Lo más importante es mirar partido a partido. Antes del clásico hay otro partido de Liga y Champions, Hay que mirar partido a partido y ya está.

Usted ya le marcó al Madrid, ¿el tiburón tiene ganas especiales de morder ese día?

Yo quiero morder en todos los partidos, da igual el rival.