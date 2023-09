El ibicenco Javier Vergara, convocado por el equipo de promesas de paratriatlón de España

El deportista ibicenco Javier Vergara ha sido convocado por el equipo nacional de paratriatlón de promesas paralímpicas para que participe en una concentración para la que está citado el próximo 2 de octubre y que se desarrollará en Cáceres.

Esta será la tercera ocasión en la que el triatleta isleño acuda con el equipo nacional este año. Javier Vergara se desplazará a Madrid este lunes, según ha informado a Diario de Ibiza este miércoles el deportista, donde estará el equipo español esperándole para ir a tierras extremeñas.

"Estaré en Cáceres desde el lunes hasta el jueves, día en el que sabremos si la World Triathlon me ha metido en la Start Lists de la Copa del Mundo en Alhandra, Portugal. Si es así, viajaré a con los que han sido incluidos del equipo de promesas, más los que ya están en el primer equipo de la Federación Española de Paratriatlón. Y en Portugal estaremos entrenando desde el jueves para hacer el sábado o el domingo la Copa del Mundo, otra competición que es puntuable para entrar en el ranking paralímpico de los Juegos de París 2024.

Javi Bonet, todo un referente para Vergara en su carrera

A la hora de valorar su ascendente progresión como triatleta, Javier Vergara pone en valor los consejos que ha recibido y sigue recibiendo por parte de Javier Bonet, así como la estrecha relación que mantiene con el técnico isleño.

"Javi Bonet, para mí, la verdad, es que es un referente en el mundo del triatlón. Me ha estado ayudando desde siempre y dándome consejos. Hablo con él prácticamente cada día. Y gracias a él, psicológicamente, afronto las competiciones como toca. A él le debo mucho en esta trayectoria, aunque me entrena Ibiza Half Triathlon, que tiene los entrenadores que me entrenan. Pero, Javi Bonet, la verdad, es que es el responsable de que esté en este mundo de la élite", destaca al respecto Javier Vergara.