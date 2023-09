El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha ironizado este sábado sobre la reacción de Vinícius Júnior al no estar incluido en la lista ' The Best', asegurando que el brasileño estaba desconsolado y que se ha pasado llorando "tres o cuatro horas". En la rueda de prensa previa al choque liguero con la Real Sociedad, Ancelotti ha opinado que lo importante es que Vinícius se recupera bien de su lesión y que estará listo antes de las seis semanas que habían dicho los médicos.