El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "reacción ejemplar" de las jugadoras de la selección española femenina de fútbol ante las "actitudes y discursos bochornosos" del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha dado a entender que no puede seguir al frente de la federación.

"Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan", ha afirmado Sánchez este sábado en Málaga en un acto del PSOE, en referencia al presidente suspendido de la RFEF, del que no ha pronunciado su nombre.

El presidente del Gobierno ha destacado que "la marca España es la reacción espectacular de la sociedad española que ha dicho junto a ellas 'se acabó', y ese se acabó es con todas las consecuencias para todos los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos".

"Nuestras jugadoras han ganado dos veces: una en el campo y luego dando al mundo una lección de igualdad entre hombres y mujeres", ha ensalzado Sánchez que se ha unido al lema 'Se acabó' que han impulsado las deportistas y otros sectores para denunciar actitudes como las de Rubiales con el beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino.

Sánchez ha reivindicado así la "ola gigante e imparable" del feminismo impulsada por mujeres que "han decidido no volver a someterse nunca más a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes y a presidentes de federaciones deportivas".

Ante ello, ha resaltado que las mujeres cuentan con "millones de hombre comprometidos para lograr esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", un ámbito en el que ha reconocido que "quedan muchísimas cosas por hacer" como, a su juicio, han demostrado los sucesos "absolutamente lamentables" relacionados con Rubiales.

Además, el presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que cree que esta polémica no ha perjudicado a la imagen de España en el exterior. "Realmente la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol y la reacción espectacular de la sociedad española que ha dicho junto a ellas 'se acabó'", ha defendido, para incidir en que ese se acabó es "con todas las consecuencias" para "todos los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos".