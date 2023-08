Aston Martin afronta el Gran Premio de los Países Bajos con importantes actualizaciones en su monoplaza AMR23, incluído nuevo suelo, y con un claro objetivo: recuperar el nivel competitivo que exhibió en los primeros grandes premios de la temporada y que permitió a Fernando Alonso enlazar seis podios. El asturiano ha vuelto de vacaciones con una amplia sonrisa pese a la meteorología adversa en el circuito de Zandvoort. Y en la primera pregunta de su rueda de prensa ha sido contundente: "Sí, espero volver al podio este fin de semana".

Las últimas citas previas al parón estival no fueron positivas para Aston Martin, que vio como las evoluciones introducidas con éxito en Canadá lastraban su rendimiento en las siguientes carreras. Ahora, el equipo de Silverstone trabaja duro para corregir el rumbo en el desarrollo del coche y en Zandvoort estrenarán mejoras aerodinámicas. "En Canadá llevamos piezas nuevas, también en Silverstone y ahora aquí hay aerodinámica nueva que esperamos que funcione”, ha avanzado Alonso.

"Ha sido algo inesperado ver lo competitivos que éramos en las primeras carreras y cómo maximizamos lo competitivos que éramos. En la segunda mitad de temporada, queremos volver a una posición más competitiva, todo está muy igualado y queremos estar en esa lucha hasta la última carrera", ha dicho Fernando, consciente de que la zona delantera de la parrilla se ha compactado, a excepción de Red Bull y Verstappen, lanzados hacia el título. "Hay cuatro equipos luchando por podios, está apretado con Mercedes, Ferrari y McLaren y será difícil hacer otros seis podios en la segunda mitad de la temporada. No estaría decepcionado si ya no me subo más al podio, la pelea es dura ahora mismo, pero estaré contento con dos o tres más", ha agregado.

Respecto a su pulso por el tercer puesto del Mundial con Hamilton, al que tiene a solo un punto, Fernando se ha mostrado prudente: “Cada fin de semana será diferente, habrá altibajos y cambiará en cada carrera en función de las mejoras de todos. En las últimas pruebas Mercedes ha sido un poco más rápido que nosotros y nosotros hemos sido algo más inconsistentes” ha dicho Alonso, que ha recordado que "en la Fórmula 1 las cosas cambian muy rápido. Hemos hecho cosas muy bien durante todo el año para conseguir estos resultados y ahora estamos jugando en la Champions, ante rivales muy fuertes y que nos han superado en el desarrollo fuera del circuito. Aston Martin tiene por delante un gran desafío y ahora tenemos que encontrar una buena dirección para este año y también para 2024", ha analizado.

Alonso llega con las pilas 'cargadas' tras la desconexión veraniega: "No me he encontrado con nadie este verano. He estado en España, pero no en Ibiza ni en Mallorca, he estado en mi casa, con la familia. Todos necesitamos un tiempo fuera, sobre todo los mecánicos y el final en Abu Dhabi todavía está demasiado lejos", ha explicado.