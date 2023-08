Carlo Ancelotti dio la primera rueda de prensa oficial en esta pretemporada y arrancó, como no podía ser de otra forma, de la lesión de Thibaut Courtois: "Anímicamente no ha sido un buen día. Estamos tristes a nivel personal, es la lesión de un jugador importante, pero estas cosas pasan en el fútbol. Le deseamos una pronta recuperación y le damos toda la confianza a Lunin, que es un gran portero. En la pretemporada lo hizo bien. Tenemos total confianza en él, pensamos que es un talento. Lo que le falta es lo que le falta a todos, la experiencia, pero la tomará partido a partido. Si fichamos a un portero el titular es Lunin".

Al italiano se le preguntó por lo primero que pensó al enterarse de la lesión del belga: "Lo primero que pensé es que iba a jugar Lunin el sábado. Hay que mirar adelante. Ahora no me preocupan los que no pueden estar en el partido, toca darle la confianza a Lunin. Solo le falta la experiencia, pero tiene toda la confianza del equipo". Carlo habló también de los cambios de esquema que se han producido en la pretemporada: "Tenemos una plantilla bastante variada. Hemos utilizado el rombo y está claro que no vamos a usar solo un sistema. Podemos jugar en 4-4-2 con rombo, 4-3-3 4-2-3-1.... Vamos a utilizar distintos sistemas".

No echa en falta a Mbappé

Otro de los focos de interés fue la falta de un 9, a la espera de la posible llegada de Kylian Mbappé. Para Carleto: "No creo que nos falte un 9. El problema que hemos tenido en pretemporada es el defensivo, porque en ataque hemos marcado muchos goles y hemos tenido más oportunidades que los rivales. Nos ha faltado acierto, que es algo normal en pretemporada. Tenemos varias opciones y han llegado dos jugadores que aportan más soluciones en punta como Joselu y Brahim, jugadores distintos". El italiano también apuntó que "en la temporada he forzado mucho al equipo a presionar arriba y hemos perdido un poco de equilibro. El trabajo hecho lo evaluaremos mejor mañana en Bilbao".

El técnico blanco también desveló lo que se habló en la reunión que han mantenido con los árbitros: "Ha sido una reunión muy positiva con los árbitros en la que nos han explicado las nuevas reglas con el tiempo añadido. Hemoms hablado del tema del racismo, que hay un protocolo muy claro. Los árbitros han entendido que han usado demasiado el VAR. Y otra cosa es el ambiente, que España es más caliente que otros sitios y en este aspecto los entrenadores tenemos que calmar los banquillos porque el árbitro debe estar tranquilo y no entrar en la protesta y la pelea. El año pasado había árbitros jóvenes que les faltaba expweriencia y en este ambiente se equivocaron a veces. Hay que proteger al futbolista y la imagen del fútbol trabajando juntos".

Bellingham, de mediapunta

Finalmente habló de la lesión de Güler ("creo que el tiempo de Arda de baja será pequeño y puede recuperarse muy pronto") y elogió a Jude Bellingham, al que dijo que prefiere "como mediapunta porsque su mejor calidad es la llegada al área, el movimiento sin balón. Sus movimientos afectan más al rival si empieza desde atrás y no tan adelantado ni retrasado como interior. Es un jugador extraordinario y como mediapunta es más peligroso".