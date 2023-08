Desconectar para volver a conectar. Hacer un 'reset'. Cambiar el chip. Dejar atrás la frustración y la tristeza tras la derrota holgada contra Japón y centrar todos los esfuerzos en lo que viene. El partido ante Suiza. Los octavos de final del Mundial. Un duelo a vida o muerte.

La selección española dispuso de un día libre para airearse, estar con sus seres queridos, conocer la ciudad y el asombroso paisaje de Nueva Zelanda. "En los momentos duros te apoyas con los tuyos; ya están casi todas las familias aquí, entre ellas también han hecho grupo y son un pilar esencial para nosotras", explicaba Athenea del Castillo en una atención a medios en la que también hablaron Jenni Hermoso, Ona Batlle, Salma Paralluelo y Oihane Hernández.

Día de autocrítica

Volvieron ayer a la carga. Borrón y cuenta nueva. Jenni, la más veterana, confesó que "antes me hubiese tirado dos o tres días dándole vueltas a lo que pasó, a qué podríamos haber hecho. Con los años lo ves de otra forma. Me dolió perder por cuatro goles y me dolió el no saber encontrar la manera de hacerles daño durante el partido. Pero una derrota no nos tiene que bajar la moral, hacernos sentir menos futbolistas y, ni mucho menos, rebajar la ilusión".

"No hay tiempo para lamentos, nos lo jugamos todo y vamos a por todas", decía Ona. Y Athenea la seguía: "Hemos hablado todas, hemos dicho que ahora es cuando más juntas tenemos que estar, cuando más tenemos que remar hacia la misma dirección". "Esto pasa rápido y no te puedes venir abajo", añadía Salma, "ha pasado esto, tenemos que aceptarlo, hemos hecho autocrítica y la lección está aprendida. Ahora tenemos una oportunidad para arreglar lo del otro día y estamos trabajando para corregir lo que pasó y que no vuelva a suceder lo mismo".

El diagnóstico es claro. Se sentían "perdidas, impotentes, sin soluciones" ante una situación "nueva" para ellas. Y saben, también, que pueden volver a encontrarse lo mismo. "Está claro que viendo como les ha salido a Japón, el resto de equipos van a intentar jugar a algo parecido, saben cómo pueden hacernos daño", explicaba Oihane.

Y, entonces, ¿qué?

"¿Qué podemos hacer?", se preguntaba, retóricamente, Athenea. "Igual intentar más duelos individuales por fuera, más centros laterales, buscar romper más líneas para generar espacios para nuestras interiores, yo creo que tenemos diferentes recursos que podemos explotar". La extremo cántabra destaca, en palabras suyas, "por mi uno contra uno, el desborde, la verticalidad, los centros, los disparos, aunque eso hay que mejorarlo y tengo que marcar más goles [ríe], es lo que creo que puedo aportar ante un rival así. Lo mejor es que nos miras a las veintitrés y cada una tiene algo diferente, dependerá del partido".

"En los mundiales cualquier equipo está a la altura para ganar a cualquiera, tenemos que, sobre todo, vigilar las contras y a la vez cuidar el balón, saber qué hacer con él en todo momento para marcar", es la clave para Ona. "Aprovechar los centros, cuando hay segundas jugadas, tanto la gente que ya está arriba como la gente que entra desde segunda línea. Lo más importante es la comunicación, que la que va a centrar sepa que va a entrar gente y la que va a entrar que sepa que el balón va a ir ahí", apuntaba también Oihane.

Y Salma avisó, porque a veces los equipos engañan: "Tenemos que ir viendo cómo va el partido y qué nos van proponiendo, porque no sabemos cuál será su planteamiento, también puedes llevarte sorpresas y hay que adaptarse al contexto durante el encuentro".

Un reto, un único objetivo

No será, para nada, fácil. Suiza es una de las tres selecciones que no ha encajado ni un solo tanto en los tres partidos de la fase de grupos, y eso que se ha enfrentado a Noruega. "Nosotras confiamos en todas las jugadoras de este equipo, tenemos la capacidad para llegar, generar y meter las ocasiones", decía una Ona Batlle muy convencida.

"¿Que qué espero? Ganar. Es un partido más pero nos lo jugamos todo. Vamos a por todas", añadió la lateral catalana, "con el equipo que tenemos aspiramos a todo, vamos a luchar por conseguir, primero, ese pase que históricamente no se ha hecho, y luego paso a paso a por más".

Y Salma piensa en grande: "El listón que queremos alcanzar es la Copa. A eso hemos venido, por eso luchamos. Y el primer paso es superar estos octavos para estar en cuartos y, entonces, un poco más cerca de hacerlo".