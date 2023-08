No tuvo el día España contra Japón. No salió nada. Ni el planteamiento, ni la ejecución. No hubo reacción. Un jarro de agua fría. Un golpe de realidad. Un toque de atención que llegó, quizás, en el mejor momento que tenía que llegar. Necesario, sin embargo. Para decirle a la Roja que '¡ojo!', que hay que ponerse las pilas si quiere seguir avanzando y soñando en un título que, hace apenas unos días, parecía alcanzable. Ni todo era rosa antes, ni todo es gris ahora.

"Jodidas". La palabra que repitieron para describir su malestar todas las jugadoras que, algunas más a regañadientes que otras, salieron a dar la cara al término del encuentro. Mariona Caldentey, Irene Paredes, Tere Abelleira, Misa Rodríguez, Alba Redondo, Esther González, Olga Carmona y, por último, Aitana Bonmatí. Todas, con un denominador común en su discurso. Toca pasar página, aprender de los errores y sacarlo adelante.

Aitana, la analista

"Tenemos que aprender a atacar bloques bajos, porque seguro que el resto de equipos han visto el partido y van a hacer lo mismo", dijo una Aitana que habla con naturalidad de fútbol con la prensa. "No teníamos espacios, las que estábamos por dentro, porque tenían las líneas juntas. Hay que mejorar esto. Y luego, prepararnos para defender cuando atacas. Nos faltó esto. Nos marcaron todos los goles igual".

"Hay que seguir como sea. El fútbol es como la vida, que a veces te da momentos duras. Y sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas si queremos seguir en este Mundial. He visto equipos que han perdido algún partido en la fase de grupos y que luego han ganado la Copa. Esta derrota nos va a unir más que nunca. Soy una jugadora que en los momentos malos saco mi carácter. No quiero ver a nadie hundido. Y cuando veo que la gente baja los brazos o que las caras miran al suelo, intento animar. Porque eso no ayuda a nadie. Ni a nosotras, ni a la gente que nos ve desde fuera. Hay que mirar al frente. Siempre. Y de todo se aprende. Más, seguramente, de las derrotas. Ya lo dije en Turín [haciendo referencia a la derrota del FC Barcelona en la final de la Champions contra el Lyon, en 2022]", concluyó.

Mariona y Paredes, en las buenas y en las malas

En la misma línea fue la autocrítica de Mariona, visiblemente afectada por la derrota y, sobre todo, por el papel que desempeñó el equipo: "No es que no hayamos creado, es que no teníamos ni siquiera sensación de peligro, ni a balón parado. No había manera y es algo que hay que solucionar. Mejor que haya pasado ahora y no en un partido del 'KO', seguimos adelante, hay mucho que mejorar, mucho que analizar. Y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es ir a por todas".

Y, capitana sin brazalete, Irene Paredes volvió a dar la cara. "Perder un partido de la manera en la que lo hemos hecho, duelo. Los goles, calcados y perfectos por su parte. Han sido los contraataques perfectos y las definiciones perfectas, aunque el secundo es verdad que me toca un poco el balón y eso despista a Misa. No nos pueden pillar así. Lo han hecho muy bien y hay que darles la enhorabuena, ya me jode pero es así. Yo me quedo más con lo que tenemos que hacer nosotras para reponernos de eso y tirar adelante. No nos entran dudas. Estamos dolidas, pero nadie duda de la capacidad de este equipo. Sabemos de lo que somos capaces". ¿Cómo se resetea esto? "No hay tiempo. Hay que empezar ya a darle la vuelta, porque todo pasa muy rápido".

Vilda, crítico a medias

Jorge Vilda, más crítico que nunca, asumió la responsabilidad pero echó balones fuera cuando le entonaron el '¿y ahora qué?'. "Es la peor derrota desde que estoy en el cargo. [...] Demasiados pases, horizontales o inertes, se nos han anticipado en demasiadas ocasiones y no hemos estado decididos ni coordinados para atacar".

Preguntado por cómo se levanta esto en tan poco tiempo de margen, culminó su comparecencia con un "esto se levanta sabiendo dónde estamos, se levanta con profesionalidad, con orgullo, se levanta con amor a este deporte, con amor a nuestro país; creo que son motivos suficientes como para dejarnos la piel contra Suiza".