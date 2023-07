Vuela el Barça a Estados Unidos con tres fichajes (Gündogan, Iñigo Martínez y Oriol Romeu) y las salidas bloqueadas. Vuela Xavi con 32 jugadores, y con Abde, pero sin Nico, que no entra en sus planes, para enfrentarse a una pretemporada de altísimo nivel durante dos semanas porque se medirá a Juventus, Arsenal, Madrid y Milán.

Vuela sin el lateral derecho que busca el técnico (probará al estadounidense Sergiño Dest como reclamo deportivo y, al mismo tiempo, comercial) y sin el interior que reclama porque Bernardo Silva, el sueño de Xavi, sigue siendo patrimonio del Manchester City y queda por conocer la nueva ruta que tomará Joao Félix, empeñado en salir del Atlético lo antes posible.

Va en ese avión jugadores que no entran en los planes del entrenador para su segundo proyecto completo, como Lenglet, que sigue sin llegar a un acuerdo con el Tottenham, o Kessié, que no tiene hueco. En el primer proyecto recibió Xavi una inversión de 157 millones de euros para fichar a ocho jugadores que le dieron la Liga y la Supercopa de España, pero "no alcanzaron", en el lenguaje de Messi, para Europa.

Tres fichajes, los tres por encima de los 30 años

En este segundo capítulo, el club solo ha invertido 3.4 millones en pagar la cláusula de Oriol Romeu porque tanto Gündogan como Iñigo han llegado con la carta de libertad en el bolsillo. Los tres encajan en el retrato robot de la política de austeridad del club, que solo tiene a 13 jugadores inscritos en LaLiga.

Los tres superan la treintena y le garantizan a Xavi lo que pide y, sobre todo, lo que necesita: rendimiento inmediato: Gündogan (32 años) es la bandera del nuevo Barça. Iñigo Martínez (32) ha llegado aún lesionado por esa incómoda y maldita fascitis plantar que no le dejó vivir tranquilo en su último año en San Mamés.

Oriol Romeu, que tiene 31 (cumple 32 el próximo 24 de septiembre), ha debido trazar una sinuosa ruta que le ha costado hasta 12 años de espera para volver al Barça, el lugar del que se tuvo que ir porque la figura de Busquets se hizo tan gigante que oprimió y anuló a sus sucesores. Se ha tenido que marchar ‘Busi’ al Inter Miami para que se abra la puerta para Oriol Romeu.

En esa relación de 32 jugadores están siete jugadores procedentes del Barça Atlétic: Mika Faye, Marc Casadó, Astrálaga, Lamine Yamal, Fermín López, Álex Valle y Aleix Garrido.