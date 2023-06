Futbolistas madres: no hay dos casos iguales.

Cada mujer es distinta. Cada cuerpo es diferente y reacciona de forma única. La maternidad, por tanto, afecta de forma singular a cada mujer. Tanto la gestación, como el parto y el posparto se llevan, tanto a nivel físico como mental, como cada una pueda. Si, además, son futbolistas profesionales, que viven de su cuerpo, entran muchos más factores en la ecuación. En un estudio realizado por FutPro, el sindicato mayoritario, se afrontan los miedos y preocupaciones de la futbolistas. En el mundo del fútbol español hay pocos casos, y cada uno de ellos es único.

María de Alharilla, la primera en dar el paso

La capitana de Levante, María de Alharilla, ha sido una de las pioneras en el fútbol español. Alharilla ha sido la primera jugadora profesional que ha decidido dar el paso de ser madre mientras está en activo. La jiennense dio a luz el pasado 26 de julio a su segundo hijo, Víctor. El primero, Hugo, de 3,5 años, lo gestó su pareja. Cuando tomó la decisión de ser madre, no tenía referentes, nadie había hecho ese camino en España. Había muchas incógnitas, y una de ellas era como su club, al que pertenece desde 2012, iba a afrontar la situación. Sin unos protocolos establecidos, las decisiones en estas situaciones las toma cada entidad deportiva.

"A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy felices, pero sin duda este es mágico, compartir la ilusión de ser madre con mi pasión por el fútbol. Estoy muy feliz, ser madre y futbolista es factible", decía la capitana del equipo levantino. Alharilla tuvo mucha suerte. El Levante se volcó con ella, dándole recursos durante el embarazo y en la recuperación postparto. Es más, la entidad y la futbolista llegaron a un acuerdo para renovar su contrato por dos temporadas más durante los meses de gestación.

La capitana colgó las botas momentáneamente el 31 de octubre de 2021 y poco más de un año después se volvió a vestir de corto y a atarse las botas para volver a disputar un partido de la máxima categoría del fútbol español. "Estoy muy contenta y feliz de aportar cosas al equipo. Es un proceso, voy cogiendo minutos. No estoy al 100% y es parte del proceso", decía minutos después de reaparecer. Alharilla es un ejemplo de éxito y una referente que ha sembrado las bases para que muchas futbolistas hagan lo mismo.

Marta Corredera, ninguneada por el Madrid

El momento más feliz de la vida de Marta Corredera se ha visto empañado por decisiones dolorosas e injustas. La futbolista del Real Madrid anunciaba en enero de 2022 que iba a ser madre. Desde que hizo pública la noticia, que la entidad blanca decidió no contar siguiendo su política de hermetismo comunicativo, vio como su club no la apoyó. Se vio sobrepasada por la situación y, pese a disfrutar del embarazo, el postparto fue dolorosísimo.

Ona, su pequeña de poco menos de un año, nació por cesárea. Si su cuerpo ya había sufrido cambios con el embarazo, la cesárea le dejó aún más secuelas. “No estoy bien físicamente”, confesó Corredera en una entrevista con DAZN por el día de la madre. La futbolista, dolida por como se la había tratado, explicó que se habían contado muchas mentiras sobre ella y su embarazo. “No estoy entrenando, no porque no quiera, sino porque no puedo. Hay gente que me ha tildado de egoísta y de otras auténticas barbaridades sin saber la realidad de nuestra vida”, añadía la futbolista. Corredera aún sigue inmersa en su proceso de recuperación mientras está de baja y cuenta los días para poder reincorporarse y vestirse de corto.

Alex Morgan, la imagen de la conciliación

Si pensamos en maternidad y fútbol profesional hay un nombre por excelencia: Alex Morgan. La norteamericana se ha convertido en la imagen de la conciliación a nivel mundial. "No estaba segura de todo lo relacionado con ser madre, pero el embarazo siempre me pareció tan hermoso", relataba Morgan en sus redes sociales. "Fue un sueño mío, sentir que mi cuerpo cambia por un pequeño ser humano que depende de mí de por vida al 100%. Algunos de esos sueños probablemente surgieron del miedo a no poder tener un embarazo saludable, o de nunca tener 'mi cuerpo' de vuelta. Creo que estos miedos dentro de mí encendieron aún más mi pasión por el embarazo", se sinceraba la campeona del mundo.

Morgan tuvo a su hija Charlie en 2020, meses antes de disputar los JJOO de Tokio, que acabaron siendo aplazados por la pandemia. Con ese tiempo extra, la futbolista norteamericana pudo llegar en perfectas condiciones después de iniciar su segunda aventura en el fútbol europeo de la mano del Tottenham Hotspur, a los seis meses de dar a luz. Ahora se prepara para disputar el que será su cuarto Mundial.

Sara Björk, pionera ante la justicia

Hay ocasiones en que, para defender los derechos propios, hay que llegar hasta los juzgados. Eso tuvo que hacer la islandesa Sara Björk, doble campeona de la Champions con el Olympique de Lyon y, actualmente, en la Juventus. La centrocampista ha sido la primera futbolista en ganar un recurso contra un club de fútbol por impagos durante su embarazo. La entidad francesa fue condenada a pagar 82.094,82 euros a Björk.

La islandesa se quedó embarazada en la primavera del 2021 y lo anunció públicamente el 21 de abril del mismo año. El 8 de junio, la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP) de Francia remitió un escrito al Olympique de Lyon mediante el que solicitaba la razón por la que el salario correspondiente a los meses de abril y mayo no había sido abonado en su totalidad, como tampoco lo fue el de junio. En el Reglamento sobre el Estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA una jugadora tiene derecho a percibir su salario íntegro durante su embarazo y hasta el inicio de la baja por maternidad.

"Quiero asegurarme de que nadie tenga que volver a pasar por lo que yo pasé. Y quiero que el Lyon sepa que esto no está bien. Esto no es 'solo negocio'. Se trata de mis derechos como trabajadora, como mujer y como ser humano. Tengo muchas esperanzas puestas en el fútbol femenino", decía la futbolista cuando decidió hacer pública su historia. "Queda mucho trabajo por hacer. Nos merecemos algo mejor".