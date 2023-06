Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La cita más esperada en Roland Garros llega esta tarde a la Phillippe Chatrier (14.45 horas, DMAX y Eurosport). El 9 de junio de 2023 estaba marcado en rojo en la agenda de los dos tenistas desde que se supo el sorteo del cuadro del torneo. No ha podido ser la final soñada en ausencia del aún campeón Rafael Nadal, pero se presenta como el gran choque de dos mundos. Alcaraz llega como el líder indiscutible de la nueva generación ante Djokovic, último baluarte del inexpugnable Big Three, que formaba con Roger Federer y el tenista mallorquín. Una semifinal que tiene todos los ingredientes y muchas incógnitas abiertas.

1. Juventud contra experiencia

A los 20 años, Alcaraz ha alcanzado la madurez tenística de un veterano con una frescura física desbordante en su juego. Djokovic, recién cumplidos los 36, es el contrapeso por su experiencia y dureza mental. "Estoy en las semifinales de un Grand Slam, donde quiero jugar y espero volver a ganar”, decía, retador, el serbio en las horas previas. El joven murciano sonreía y señalaba a su rival como "favorito" cuando le preguntaban por sus opciones, pero también aseguraba sentirse “como los mejores” y preparado para el reto.

2. La batalla emocional

Djokovic afronta la semifinal con la presión extra de lograr una victoria que le permita seguir con su objetivo de conquistar el título por tercera vez pero, sobre todo, conseguir la cifra de 23 Grand Slam, y así poder superar el récord que comparte con el añorado Nadal, aunque la tierra no es su mejor superficie. Alcaraz busca su primer Roland Garros y el segundo de su carrera tras el Abierto de Estados Unidos en 2022.

3. Temporada desigual

Después de un espectacular inicio de temporada con la conquista del décimo Open de Australia, Djokovic ha visto frenada su progresión al no poder jugar la gira americana por no estar vacunado de coronavirus. En su retorno a la gira de tierra europea sus resultados no han sido como esperaba y ha llegado a París sin ningún título. Alcaraz no jugó por lesión en Australia, pero se ha consolidado como el mejor en tierra con tres títulos (Buenos Aires, Barcelona y Madrid) además de una final en Río de Janeiro sumando hasta ahora 25 victorias y solo 2 derrotas.

4. El combate táctico

Alcaraz y Djokovic se conocen perfectamente. Las cartas están boca arriba y llevarse el triunfo será como jugar una partida de ajedrez. “A Novak es muy complicado encontrarle agujeros”, destacaba el tenista murciano. Dispone de su potencial ofensivo, explosividad y la creatividad de su tenis ante un rival que siempre encuentra la forma de poner problemas a su oponente, cambiando de estrategia, presionando y defendiendo. “Alcaraz te puede tumbar con un solo golpe, pero Djokovic te puede desfondar con cuatro carreras”, afirma Brad Gilbert, quien fue entrenador de Andre Agassi.

El primer objetivo de Alcaraz pasa por ganar el primer set. Alcaraz ha impresionado con sus salidas explosivas. En cinco partidos solo ha cedido ocho juegos en el primer set. A Djokovic le ha costado más. Ha necesitado ir al límite forzando un ‘tie break’ ante Marion Fucsovics, dos ante Alejandro Davidovich y otro ante Karen Khachanov, a quien cedió el primer set del torneo y sufrió en el segundo. El serbio intentará frenar esa salida de toro de su joven rival, pero ya ha anunciado que está preparado para un maratón de cinco sets.

5. El trabajo mental

La preocupación principal de Alcaraz son esas lagunas de concentración que le hacen perder el esquema táctico. El ambiente de la central, la tensión del partido, podría afectarle en algún momento, especialmente si un perro viejo como Djokovic pone a prueba sus nervios. También el serbio ha tenido despistes en su camino a la semifinal, aunque los ha salvado con su agresividad y valentía. “Superarlos refuerza tu confianza mental, incluso física y emocionalmente es importante ganar partidos así. En los Grand Slam puedes perder dos sets y acabar ganando”, aseguraba con la experiencia de quien ha jugado 45 semifinales de Grand Slam y tiene 93 títulos.

6. El pulso por el número 1

Desde que se cruzaron por primera vez el año pasado en el Masters 1.000 de Madrid, con victoria para Alcaraz (6-7, 7-5, 7-6), los dos tenistas no han vuelto a verse las caras en el circuito. Han tenido una relación a distancia, en la que se han ido arrebatando el número 1. Djokovic lo recuperó en Australia para aumentar su cuenta a 387 semanas y Alcaraz hace un par de semanas, en Roma, para sumar 25 al frente de la clasificación. El serbio, ahora número 3 mundial, necesitaría ganar Roland Garros para volver al número 1. El murciano lo mantendrá si pasa a la final. Les separan 435 puntos.