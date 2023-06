Karim Benzema fue despedido por el Real Madrid en un acto "privado" al que no se invitó a la prensa y que solo se pudo seguir por los canales oficiales del Real Madrid. Un acto, que se celebró en Valdebebas, arrancó con la proyección de un vídeo que repasaba las mejores imágenes de la carrera del francés en el Real Madrid. Karim estuvo acompañado por varios miembros de su familia y de la plantilla como el entrenador Carlo Ancelotti y compañeros como Modric, Nacho, Lucas Vázquez o Courtois. También estuvieron presentes exjugadores como Emilio Butragueño, Raúl, Roberto Carlos o Arbeloa.

Florentino le despide

Arrancó el acto Florentino Pérez, quién comenzó advirtiendo que "es un día muy difícil para mi. Me vienen recuerdos y vivencias de los últimos 14 años. Hace 14 años empezó una etapa para el Madrid. Desde el anuncio de despedida de Karim he visto una sensación de tristeza de todos los aficionados que se han emocionado con la magia de Benzema. Es el momento de recordar la enorme fortuna que hemos tenido viéndote hacer grandes cosas con nuestra camiseta. Todos estamos muy orgullosos de ti".

El presidente siguió elogiando al francés: "Te has convertido en uno de nuestros grandes símbolos del club y en una de las grandes leyendas del Madrid. Has sido un referente y dejas el Madrid con el cariño de todos. Has crecido como persona y aquí has superado muchas adversidades y muchos obstáculos. Nadie ha ganado más títulos que tú en el Real Madrid. Aquí están los 25 y lo has conseguido con un fútbol espectacular. Se va uno de los jugadores más increíbles de nuestra historia. Te has ganado el derecho a elegir tu destino y nosotros tenemos que respetarlo".

Benzema, muy tocado

Por su parte, Benzema se mostró muy emocionado en su discurso: "Muchas gracias al Madrid y a mis compañeros porque me han ayudado a cumplir un sueño. Gracias al presidente, que vino a mi casa a ficharme. Nunca me olvidaré del Madrid porque es el mejor club del mundo, pero creo que hoy es el momento de irme y ver otra historia. Gracias al entrenador que siempre me ha dado mucha confianza y eso nunca lo voy a olvidar. He aprendido mucho contigo, muchas gracias. Es un día triste porque voy a dejar este club y la vida a veces te da otras oportunidades. Gracias a la afición que empuja siempre con su fuerza. Gracias a todos de verdad. 'Hala Madrid!"