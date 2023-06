"Éste es el partido que estaba esperando y estoy listo. Creo que lo esperaba todo el mundo. ¡Esto empieza!", soltó Stefanos Tsitsipas ante su enfrentamiento con Carlos Alcaraz de este martes (20.15 horas, Eurosport). Para el actual número 1 será el último paso antes de la gran cita, en las semifinales del viernes, anunciada desde el inicio del torneo en ausencia de Rafael Nadal, siempre que Novak Djokovic supere al ruso Karen Khachanov y el tenista murciano al griego.

Tsitsipas se siente fuerte para impedirlo, aunque en sus cuatro anteriores enfrentamientos nunca ha podido con Alcaraz. El murciano se le ha atragantado desde que se cruzaron, por primera vez, en el US Open en 2021 (6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5).

"Lleno de energía"

"Ganarle es un reto. Tiene una gran intensidad y está lleno de energía. Es posiblemente el mayor obstáculo para cualquier tenista. Pero me siento listo para el combate y creo que tendré mis opciones", valoraba Tsitsipas.

No era de la misma opinión Alcaraz. "Creo que le he ganado todas las veces que hemos jugado, pero eso no quiere decir que le gané aquí, aunque su juego me va bien". Por tercera vez, ayer renunció a entrenarse en Roland Garros, reservando el día de descanso a la preparación física y la recuperación de su cuerpo. Algo inédito en otros tenistas.

La sesión nocturna

Tsitsipas, que no ha tenido el mejor inicio de temporada, ha ido de menos a más en Roland Garros y se siente fuerte para competir contra Alcaraz, aunque la sesión de noche no le ayuda en sus propósitos. Ni el frío ni la humedad favorecen a su estilo de juego, aunque su experiencia de la final jugada y perdida ante Djokovic en 2021 le puede ayudar a afrontar la cita.

"Jugar en tierra es como pintar sobre un lienzo", dice Tsitsipas. "Me siento un artista cuando juego en la pista y así me gustaría que se me reconociera", destacaba ayer. Nada que ver con la forma de afrontar los partidos de Alcaraz, también genial en la pista, pero mucho más efectivo. Tsitsipas admitió que envidia su forma de jugar y, especialmente, "la sonrisa con la que lo hace siempre. Nos enseña a todos", valoró el griego que en su interior sueña con borrársela al menos por un día.

Rune sufre

A quien estuvo a punto de borrársele su sonrisa fue a Holger Rune. El joven tenista danés, compañero de generación de Alcaraz, necesitó 3 horas, 59 minutos y un super tie break final para deshacerse de Francisco Cerúndolo por 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (10-7). El danés se enfrentará al noruego Casper Ruud, finalista de 2022.