Emocionada, con lágrimas en los ojos, Ona Carbonell anuncia su retirada. La catalana, arropada por su familia, amigos y los máximos representantes del deporte español ha tomado este mediodía la palabra en la sede del Comité Olímpico para confesar su decisión. "Hoy dejo de ser una niña de sincro, pero estoy muy feliz de esta etapa". Pone así fin a una carrera de más de 15 años, donde se ha colgado 92 medallas internacionales, y con la que se ha convertido en una referente internacional.

A pocos días de cumplir los 33 años, Ona Carbonell pone punto y final a su meteórica carrera deportiva. La catalana, aunque hasta día de hoy ha pasado más tiempo dentro del agua que fuera, no se enamoró del deporte sumergida en la piscina. Fue sobre el tapiz. La gimnasia rítmica la atrapó, pero su amor por el agua le hizo dar el salto a la natación sincronizada a corta edad.

A los 14 años entró a formar parte del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Desde entonces, las temporadas se han contado por medallas y trofeos. Participó en tres Juegos Olímpicos entre los años 2012 y 2020, obteniendo dos medallas en Londres 2012, plata en dúo y bronce por equipo. Ganó 22 medallas en los Mundiales de Natación entre 2007 y 2019 y 12 metales en los Europeos entre los años 2008 y 2021. Unas cifras de récord para una deportista que ha hecho historia.

Referente dentro y fuera del agua

Además de ser la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación sincronizada, Ona Carbonell ha dejado huella en el deporte por su lucha y normalización de la maternidad en la elite. La de Barcelona puso en pausa su carrera para dedicar tiempo a Teo y a Kai, sus dos pequeños.

"Mi objetivo era volver a competir después del parto, ya no solo como reto deportivo, sino sobre todo como un deber moral. La maternidad es todavía uno de los hándicaps que tiene la mujer en el deporte y la sociedad", cuenta la nadadora en su documental 'Ona Carbonell: Empezar de Nuevo', donde desgrana el periplo y la lucha de volver a la piscina tras la maternidad.

Y no solo logró volver una vez, sino dos. Siempre pendiente de sus hijos, la piscina ha sido para ella un lugar seguro. Ahora, acompañada de ellos, de su familia, de sus compañeras de equipo y de sus entrenadoras ha llegado el momento de decir adiós a la competición.

Nadie se ha querido perder su despedida

"Has sido compañera, capitana, referente, amiga... Y quiero confesar que aparte de la parte deportiva, tu lado humano, tus implicaciones con los problemas sociales es lo que más admiro de ti. Y mira que admiro cosas de ti. Te deseo lo mejor en la etapa que hoy comienza y que me gustaría que fuera entorno al deporte español. El deporte español no se puede permitir que alguien con tu calidad humana se aleje de él", ha dicho emotivo José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes.

"He tenido el privilegio de ponerte las medallas. He sido un afortunado de vivir contigo la etapa más exitosa de tu etapa deportiva. Aunque hay que admitir que ha habido altibajos. Cuando fuiste madre, la Federación lo que hizo fue darte medios, y acabaste compitiendo un Mundial. Te irá bien porque te lo mereces", ha confesado Fernando Carpena, presidente de la Federación de Natación española.