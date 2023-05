La imagen quedará para el recuerdo. Tan insólita como inesperada y vergonzosa. Decenas de ultras del Espanyol invadieron el RCDE Stadium cuando los jugadores del Barça festejaban el título de Liga. Los azulgranas huyeron a toda prisa hacia el túnel de vestuarios y los radicales acabaron lanzando objetos y enfrentándose a los cuerpos policiales.

“Queremos pedir disculpas al mundo del fútbol por los hechos. No es la imagen del Espanyol, ni mucho menos, por muy minoritaria que sea. Estos no representan a nuestro club y haremos todo lo posible para erradicar los hechos, que no pueden suceder en nuestro estadio”, valoró Mao Ye, consejero delegado de la entidad blanquiazul.

"Hechos aislados"

El dirigente explicó que se habían tomado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier conflicto. “Somos de los más estrictos en este tipo de prevenciones. Revisaremos las deficiencias que pueda haber”, agregó Mao.

El club emitió también un comunicado oficial lamentando “los hechos aislados” del final de partido. “Como pericos nos duele la derrota, pero nunca aceptaremos la violencia, por muy residual que sea”, explicó en su nota.

Ni rastro en el acta

El Espanyol agregó que utilizará “todos los recursos” a su disposición para erradicar la violencia con una total colaboración con las fuerzas de seguridad “en todo aquello que requieran”.

El árbitro De Burgos Bengoetxea ya estaba en el vestuario cuando se produjo la invasión y no recogió nada el acta. Sin embargo, se prevé que los Mossos presenten un acta del incidente y con la Ley del Deporte se decidirá si hay una sanción o no.