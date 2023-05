A escasas hora de la disputa de la final de la Copa del Rey en Sevilla entre Real Madrid y Osasuna, Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para ofrecer sus sensaciones sobre un partido que emerge en medio de un calendario complicado para los blancos.

Desde las filas rojillas se habla de una ocasión única, mientras el Madrid está más pendiente de la semifinal de Champions ante el Manchester City. Algo que no impide a Ancelotti advertir que "jugar una final genera siempre mucha ilusión. Siempre pienso y le digo a los jugadores que puede ser la última final y hay que salir a disfrutarla. Son partidos especiales y lo preparamos con todas las ganas del mundo. Podemos cerrar un círculo muy bonito ganando todo en dos temporadas. Ante Osasuna salimos sin pensar en el día después. Los jugadores salen a ganar una competición".

Su futuro

Pese a haber ganado dos títulos ya (Supercopa de Europa y Mundialito) y pudiendo ganar dos más (Copa y Champions), el futuro del italiano está en el aire. Carletto, como siempre, le quitó importancia a las numerosas preguntas sobre su continuidad. "Yo no me juego mi vida, mi vida está bien. Me juego una final de Copa de Rey y una semifinal de Champions. Después, pase lo que pase, mi futuro está muy claro, mi contrato caduca el 25 de junio de 2024. Creo que hablar de mi futuro hoy no es correcto. Tengo un cariño extraordinario al presidente y eso es suficiente. También de la afición, los jugadores y el resto.

El madridista discrepó con Sánchez Martínez sobre el uso de las expulsiones como medida de prtección de los jugadores: "Lo de las tarjetas roja es importante. A mi parecer son demasiadas y no todas son para prevenir la salud de un jugador. Ahí discrepo. Nosotros debemos hacer un partido con Fair Play y sin protestas, y entiendo que Osasuna hará lo mismo".

Modric es duda

Ancelotti advirtió que "Modric es una duda que tenemos. Ayer se entrenó muy bien, sin problemas. Hoy veremos. Ya evaluaremos al final del enetrnamiento si está para jugar de inicio. Lo que está claro es que solo lo hará si está al cien por cien físicamente. No arriesgaremos con él".

Por último comentó que espera "un partido igualado ante un muy bien organizado. Sabemos que es un partido importante para ellos. Va a ser muy difícil y complicado ganar el título, pero las finales siempre son así".