La situación del banquillo del Real Madrid ha vivido semanas convulsas con movimientos entre bastidores de todos los actores. Desde la zona noble del Bernabéu, donde ha habido llamadas y reuniones, hasta la sala de prensa de Valdebebas o incluso la del Camp Nou, donde Carlo Ancelotti ha hablado sobre su futuro de forma más o menos categórica. Y más allá incluso en los teléfonos de Mauricio Pochettino y sus colaboradores recibiendo mensajes en uno u otro sentido.

Clima enrarecido

El clima se comenzó a enrarecer en los días posteriores al empate en Liga con el Atlético (1-1), el pasado 25 de febrero, y especialmente tras la ida de las semifinales de Copa ante el Barcelona en el Bernabéu, que se celebró el 2 de marzo. El Madrid se descolgaba 7 puntos de los azulgrana en Liga y el pase a la final de Copa se complicaba tras caer en casa con un gol en propia meta de Militao. La goleada ante el Liverpool (2-5) diez días antes no escondía que el equipo se había dejado ir en Liga, algo que molestó en los despachos, a lo que se sumaba una gestión del vestuario por parte de Carletto que no convencía a los dirigentes, especialmente por la situación de jugadores como Marco Asensio y Dani Ceballos, que quedan libres en junio y a los que el club pretende renovar. Sin embargo, su rol como suplentes con el italiano están complicando la continuidad.

En esos días se confirmaba el interés de la Confederación de Fútbol Brasileña por Ancelotti como futuro seleccionador y el italiano, en un hecho inusual en él, hacía un movimiento inesperado y se dejaba querer en público: "Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir. No conozco al presidente de la Federación brasileña, pero si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo". Respuesta que sorprendió a los medios y al vestuario, pero, sobre todo, descolocó a los despachos del Bernabéu. Paralelamente se publicaba que su hijo Davide, segundo entrenador del Madrid, valoraba convertirse en el primer entrenador del Basilea al tiempo que se sacaba el título en la Federación de Gales. Los Ancelotti, que parecían al tanto de los movimientos de Florentino en el mercado, movían también pieza en una partida que estaba abierta.

Florentino, Pochettino y los movimientos de sus colaboradores

Los mensajes de Florentino se traducían en decisiones y movimientos de Mauricio Pochettino y su equipo de colaboradores. Por aquellos días el Betis sondeaba a Ramón Planes, el ex secretario del Barcelona que finalizaba su relación con el Getafe, para suplir la marcha de Antonio Cordón. Planes, muy cercano a Pochettino y apuesta firme de la directiva verdiblanca como director deportivo, no terminaba de decidirse a dar el sí a los verdiblancos. El motivo por el que postergaba su decisión, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fue una conversación con Pochettino en la que el argentino le reveló que Florentino, que quiso ficharle dos veces para el banquillo blanco, estaba valorando apostar por él para la próxima temporada ahora que estaba libre. El Betis esperaba noticias de Planes, Planes esperaba noticias de Pochettino y Pochettino esperaba noticias de Florentino.

Sin embargo, en ese tiempo se produjo un punto de inflexión que hizo saltar por los aires la opción Pochettino: el partido de vuelta de semifinales de Copa y todo lo que rodeó a ese encuentro. El día de la previa varios medios de los que siguen habitualmente al Madrid advirtieron que la continuidad de Ancelotti en el banquillo, aún teniendo contrato hasta junio de 2024, pasaba por no caer eliminados en el Camp Nou. Noticia que tuvo un efecto indudable en el italiano, quien mostró su talante más serio en la sala de prensa. En la previa al choque ("Yo de mi futuro no hablo") y especialmente tras la goleada que infringieron los blancos al Barça (0-4). Ancelotti salía reforzado, pero Carletto pareció querer tensar la cuerda en el Camp Nou con un semblante que no delataba la euforia del vestuario tras golear a los de Xavi. El italiano llegó a reivindicarse con un mensaje que se entendió que iba dirigido a sus críticos, incluidos los de la zona noble del Bernabéu: "Si ganamos la Copa, habremos ganado todos los títulos posibles de club en dos años. Algo que otros no han conseguido en toda su historia".

Ancelotti recuperó su sonrisa y relajó un discurso en el que destacaron tres mensajes. El primero hablando, ahora sí, de futuro: "Nos gustaría cumplir el contrato". El segundo, cerrando la puerta a Brasil: "No hablaré con ellos hasta verano". Y el tercero, marcando las líneas rojas ante la presión de los medios afines al ‘Florentinato’: "Somos el Madrid, pero no estamos obligados a ganar. Estamos obligados a competir". Los resultados y el respaldo de la grada comenzaron a cambiar la situación. El Madrid pasa por encima del Chelsea en Madrid y en Londres, donde se sufre, pero sella su pase para las semifinales ante el City.

Match-ball salvado por Ancelotti

Paralelamente, Pochettino comienza a ganar peso en las quinielas del Chelsea, donde Todd Boehly hace un casting en el que arrancan fuerte Luis Enrique y Naggelsman. Sin embargo, con el paso de los días es el argentino se convierte en el favorito y en Inglaterra se da por hecho que dirigirá a los blues la próxima temporada. A eso se añade la confirmación, ayer mismo, de Ramón Planes como nuevo director deportivo del Betis, algo que se produce casualmente tras enfriarse el interés de Florentino por Pochettino. Ancelotti ha salvado el primer match-ball en contra con una gestión inteligente de la situación. A día de hoy, solo una hecatombe ante los de Guardiola haría peligrar la continuidad de Carletto. O que el italiano se ría de Janeiro y decida irse a Brasil...