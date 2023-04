Benzema no entiendo de trámites. Y menos obcecado como está por disputarle a Lewandowski el pichichi esta temporada. Este resignado Almería era un victíma propicia para atajar la distancia con el azulgrana, algo que aprovechó Karim sacando brillo a un partido en el que dimitieron las defensas de ambos equipos, lo que es inquietante teniendo en cuenta que los andaluces se juegan la permanencia y al Real Madrid le espera el caníbal Haaland a la vuelta de la esquina.

Hay partidos que sobran en el calendario. Este sobraba, especialmente al Almería, más pendiente del choque le medirá la semana que viene al Elche que de la visita al Bernabéu, en la que Rubi incluyó en el once a seis no habituales. También Ancelotti utilizó el duelo para probar a algunos de los que no suelen ser titulares como Lucas Vázquez, Tchouaméni o Ceballos. De hecho, el partido servía al tiempo para despejar quién suplirá al lesionado Modric en la final de Copa y la eliminatoria ante el Manchester City: Tchouaméni o Ceballos. O Camavinga incluso.

Benzema se pone las botas

Si había pocos alicientes, el encuentro se desmoronó a los cuatro minutos, en la primera estampida de Vinicius, desastrosamente defendida por la defensa almeriense. El brasileño avistó a Benzema solo a la espalda de los centrales en el área y allí mandó la pelota para que el francés la empujase a la red. El trámite estaba certificado. Solo faltaba dejar pasar los minutos. Algo que se confirmó minutos después, en el 16, cuando Rodrygo se inventó un regate primoroso que retrató groseramente a Samu. El brasileño se salía del campo cuando pisó la pelota de espaldas en un autopase que luego recogió después de sortear el defensa almeriense para recogerla y ponerla atrás donde Benzema remataba de primeras a la red. Karim sacaba brillo a dos chispazos de los brasileños certificando un partido sin historia ante un Almería resignado desde el vestuario.

Metido como está en la lucha por el pichichi con Lewandowski, Benzema igualó al polaco en el minuto 41, cuando marcó el tercero tras un penalti inocente de Ramazani a Lucas Vázquez. A la vuelta del Mundial el azulgrana aventajaba al francés 12-5. Gol, el 17º esta temporada en Liga, el 29º de esta campaá y el 236 en Liga. Karim se convertía así en el cuarto máximo goleador en la historia de Primera tras Messi (472), Cristiano (311) y Zarra (251), y por delante de Hugo Sánchez (234). El killer blanco afinaba el punto de mira de cara los partidos ante Osasuna, el sábado 6, y el City, el martes 9. Que el partido era de saldo lo confirmó el gol de Lázaro en el último minuto de la primera parte, donde la defensa blanca directamente dimitió. Cantó Rudiger y se paseó Militao. Ritmo de pachanga y marcador de trofeo veraniego, al descanso.

Rodrygo, zapatazo de salida

Si el Almería se fue al vestuario al trote, salió de él andando. En la primera jugada Rodrygo recibió la pelota al borde del área, se dio la vuelta y clavó el derechazo en la red. Goleada plácida ante un rival indigno que ni puso actitud ni fútbol ni nada de nada. El choque no valió a los de Ancelotti para nada. Sin exigencia alguna los blancos se pasearon ante un Bernabéu lleno de aficionados llegados a la capital en el puente. Un regalo para este público menos habitual que celebró cada lance del choque.

A la hora la falta de tensión de Kroos en la salida provocó una pérdida que Robertone convirtió en el segundo gol visitante. La indolencia se contagiaba a los blancos, entre bostezo y bostezo. Después de seis porterías a cero en siete partidos, el Madrid acumulaba seis goles en contra en dos partidos. Mal síntoma con Haaland y el City afilando el colmillo para las semifinales de Champions.

Lo más reseñable en el tramo final fue un penalti a Benzema que el VAR 'despitó' por zancadilla previa del francés a Ely en la carrera. Pudo llegar el cuarto con tres palos de Karim y Asensio. Y una imagen para la preocupación, especialmente tras la baja de Modric, que terminó lesionado el partido en Girona. Vinicius y Rodrygo terminaban en el banquillo con molestias. El primero tras pedir el cambio al recibir un golpe de Mendes en un regate al inicio de la segunda parte. El segundo por la fatiga muscular de las últimas semanas. Una goleada plácida con final inquietante.