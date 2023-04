Un gol del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, en la prolongación del partido, deshizo la igualada (2-1) y le da al Sevilla una victoria casi definitiva en su lucha por asegurar la permanencia, mientras que el Villarreal, en intento de hacerse fuerte en los puestos europeos, perdió una oportunidad para ello, por lo que serán los sevillistas los que sigan de fiesta en estos días de la Feria del Abril.

Rafa Mir adelantó al Sevilla en la primera parte, Pau Torres empató en los inicios de la segunda y En-Nesyri definió al final un partido en el que los locales fueron superiores al comienzo y los visitantes mejoraron en el transcurso del partido.

La victoria del Sevilla, paradójicamente, también le viene bien al 'eterno rival', el Betis, que ve como pese a perder en Pamplona mantiene su quinta plaza en la clasificación.

Pese a que esta campaña las trayectorias de ambos equipos son diametralmente opuestas, para esta cita el conjunto castellonense llegaba con la decepción de haber perdido en la anterior jornada como local ante Valladolid y el sevillano con la alegría de haber ganado en LaLiga en Mestalla al Valencia y tres días después al Manchester United y con ello lograr el pase a las semifinales de la Liga Europa.

Pero los de Quique Setién, tras la derrota del Betis y la victoria de la Real Sociedad que se dieron el sábado, tenían la oportunidad de arrebatar la quinta a los andaluces y o dnejar escapar en la cuarta al conjunto vasco, con lo que la misión era que la lucha europea siga muy viva.

Otra es la pelea del Sevilla en el torneo doméstico, en el que pretende sumar de tres en tres parar alejarse lo más posible de la zona de descenso, aunque José Luis Mendilibar tiene el problema de dosificar el desgaste de sus jugadores al enlazar casi sin descanso los encuentros europeos con los del LaLiga, que ahora también tiene jornadas intersemanales.

Los locales, con hasta nueve jugadores titulares que no lo fueron ante el United, salieron con la inercia que dejaron el jueves y desde el arranque presionaron mucho y llegaron constantemente a las inmediaciones de la meta que defendió Pepe Reina.

Capeó como pudo la formación visitante el ímpetu de sus rivales y logró, pasado el cuarto de hora, que el balón estuviera algo mas repartido, lo que también coincidió con la salida del terreno lesionado de José Luis Morales y que le tuviera que sustituir el delantero senegalés Nicolas Jackson.

En este pulso, el Sevilla estaba más incisivo, aunque, como sucedió poco antes de la media hora en un remate de Suso Fernández al que respondió bien Pepe Reina, la formación de Mendilibar no acertó con la meta adversaria, pero la insistencia tuvo su premio y el extremo gaditano, ahora como pasador, le dio un buen balón a Rafa Mir para que éste sí lo fusilara al fondo de la meta.

El Villarreal reaccionó al momento y apretó con todo, lo que no había hecho antes, ante la meta del serbio Marko Dmitrovic y así el argentino Giovani Lo Celso fue el líder de los suyos y estuvo en dos ocasiones cerca del empate, al igual que Jackson, a quien incluso el VAR le anuló un gol por fuera de juego, aunque Suso también se encontró que un palo le repelió el balón en lo que pudo ser el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, la formación castellonense quiso reanudarla como la acabó la primera y mantuvo su presión sobre el área local, y así el delantero nigeriano Samu Chukwueze tuvo una ocasión para empatar y poco después sí lo hizo el central Pau Torres, no sin suspense porque también se revisión en el VAR por la posibilidad de fuera de juego.

Empezó así un partido de poco mas de media hora con el 1-1 y con dos equipos que buscaron su segundo gol, aunque ahora el Sevilla no estuvo tan dominador como en el inicio del choque y el Villarreal tampoco quiso que no tuviera recompensa el trabajo que hacía.

Lo que sí pareció fue que el partido no acabaría en empate porque ambas formaciones no se conformaron y cuando pudieron lo intentaron, como el francés Étiene Capoue y Dani Parejo para los amarillos o el argentino Erik Lamela y Jesús Navas para los blancos, aunque el que no falló fue En-Nesyri con un cabezazo a la salida de un córner que llevó la fiesta al Sánchez-Pizjuán.