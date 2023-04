El teléfono de la plantilla del Alhama de Murcia sonó al unísono el lunes 27 de marzo. Como tantas otras veces, habían recibido un mensaje del entrenador, Randri García, a través de una lista de difusión de Whatsapp, ya que no existe un grupo del equipo como tal. Algunas tardaron más, otras menos, pero todas procedieron a desbloquear sus teléfonos e ir a buscar la imagen que el entrenador les había mandado. En la foto, de contenido sexual, aparecían miembros del staff en su vestuario. La recibieron todas las futbolistas de la plantilla, incluida una jugadora que es menor de edad, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

La situación del Alhama de Murcia, equipo de la Primera División femenina de futbol, es insostenible desde hace tiempo. El modus operandi del técnico y las constantes faltas de respeto hacia las jugadoras hacen del vestuario del conjunto murciano un infierno para muchas de ellas. Las jugadoras sufren un acoso continuo por parte de Randri García, quien se dirige a ellas con insultos y menosprecios. Debidos a estos comportamientos, muchas jugadoras no se sienten cómodas. De hecho, una de ellas ha pedido la baja laboral por esta situación.

Situación insostenible

Les llama gordas, se mete con ellas por su orientación sexual y las ridiculiza durante las sesiones de entrenamientos y a través de mensajes. Y la gota que colmó el vaso fue la imagen enviada a la plantilla el 27 de marzo, a la cual este diario ha tenido acceso.

Algunas de ellas ya no pueden más. La situación las supera y condiciona en su trabajo. No se sienten cómodas en un vestuario donde no tienen intimidad, ya que García entra y sale cuando quiere, sin importar si están en las duchas, desnudas o vistiéndose. El técnico entra sin ningún pudor cuando ellas están dentro, invadiendo su intimidad, incluso con acercamientos inapropiados hacia ellas cuando los entrenamientos o el partido ya ha finalizado.

El Alhama lo niega

Randri llegó al banquillo del Alhama en 2018 y fue el que lideró el proyecto de subir el equipo a Primera División la temporada pasada. Este año, pese a tener el objetivo de mantener la categoría, no han salido del descenso desde que se inició la temporada.

El Periódico de Catalunya ha contactado con la entidad que argumenta que no tiene constancia de estos hechos. "No tenemos notificación ninguna de esta situación. No nos ha llegado nada. Por parte del club, no tenemos ninguna información de esta noticia", han dicho fuentes de la entidad a este periódico.

La situación deportiva del equipo también es límite. El Alhama ascendió la temporada pasada a Primera. El conjunto murciano va penúltimo en la tabla y está afianzado en puestos de descenso después de 17 derrotas, 3 empates y cinco derrotas en las 25 jornadas de liga disputadas esta temporada. De hecho, en la última jornada de liga, las murcianas solo consiguieron sumar un punto en casa contra la Real Sociedad. El conjunto dirigido por Randri García ha encajado 49 goles por los 21 que ha anotado esta campaña.