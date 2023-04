Quizá se haya encontrado en estas últimas horas con un titular periodístico de este estilo: "La Premier League prohíbe la publicidad de las casas de apuestas". Pues bien, sepa que es mentira. O, siendo generoso, es como mucho una media verdad que está consiguiendo el objetivo deseado: vender un compromiso del fútbol inglés contra el juego online que no es tal.

El debate sobre la publicidad de las casas de apuestas en el mundo del deporte lleva tiempo sobre la mesa. En España está ya erradicada, como se explicará más adelante en este texto, pero en Inglaterra rige todavía una libertad total. Es algo a lo que el gobierno de Boris Johnson de decidió a meter mano hace ya tiempo, dentro de una política de creciente intervencionismo en el fútbol y, de manera especial, en la Premier League.

A la liga más valiosa del mundo se le levantaron las orejas con las intenciones de quien fue primer ministro hasta el pasado mes de septiembre. La tormentosa salida de Johnson del gobierno de Londres no sirvió de relajación, pues la regulación del juego continuó presente en la agenda del Partido Conservador con el actual 'premier', Rishi Sunak.

Un "periodo de consultas"

Así que la Premier inició un "periodo de consultas", algo muy anglosajón con clubes, y el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, dirigido desde septiembre por Michelle Donelan. El objetivo era encontrar una reglamentación que satisficiera a todas las partes, un punto de encuentro entre la erradicación total que pretendía el Gobierno y la resistencia de los clubes, para quienes las casas de apuestas suponen unos importantes ingresos anuales.

Ese "periodo de consultas" ha llegado a su fin con el comunicado publicado este jueves por la Premier League. En él, se anuncia que los clubes han decidido renunciar al patrocinio de las casas de apuestas... pero solo en el frontal de sus camisetas. Es decir, que estas empresas podrán seguir luciendo sus marcas en otras partes de las equipaciones de juego (mangas, espalda y pantalones), así como en publicidades estáticas o dinámicas de estadios, páginas web y otros productos.

Tres años de larga transición

Además, la aplicación de la norma no será ni mucho menos inmediata. Nunca lo es, claro está, siempre se dispone un periodo de transición en este tipo de cambios, pero la Premier League ha decidido que este sea de más de tres años. El comunicado especifica que la entrada en vigor definitiva no llegará "hasta el final de temporada 2025/26". En la práctica, en agosto de 2026.

Mientras tanto, la Premier League asegura que está trabajando "junto a otros deportes, en el desarrollo de un nuevo código para el patrocinio responsable sobre el juego" y se enorgullece de "ser la primera liga deportiva del Reino Unido que toma de manera voluntaria una decisión como esta para reducir la publicidad del juego".

Ocho equipos afectados

En la actualidad, ocho de los 20 equipos de la Premier lucen este tipo de publicidad en el frontal de sus camisetas: Bournemouth (Dafabet), Brentford (Hollywood Bets), Everton (Stake), Fulham (W88), Leeds (SBOTOP), Newcastle (FUN88), Southampton (SportsBet) y West Ham (BetWay). Todos ellos deberán retirarlas, pero tienen tanto tiempo para hacerlo que quizá varios de ellos ni siquiera jueguen ya en la Premier.

Porque por debajo de la primera categoría no solo no hay una regulación que limite estos patrocinios. Es todavía peor. La segunda, la tercera y la cuarta división (Championship, League One y League Two), gestionadas por English Football League, están patrocinadas por una casa de apuestas que les da nombre: Sky Bet. Un acuerdo renovado en 2017 y que estará en vigor al menos hasta la próxima temporada, incluida.

Y todo ello en un contexto preocupante para la sociedad británica. Según publicó hace unas semanas la BBC, la industria del juego movió ganó 10.000 millones de libras esterlinas en el último ejercicio fiscal, excluyendo las loterías nacionales, de los que 6.500 millones procedieron de las apuestas online.

La regulación en España

La realidad es muy distinta a la del deporte español, en la que la publicidad de las casas de apuestas están completa erradicada en todos los equipos deportivos del país. Ocurrió a partir del 3 de noviembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que daba desarrollo a la Ley 13/2011 de regulación del juego.

La regulación, conocida popularmente como 'Ley Garzón', dado que fue impulsada por el Ministerio de Consumo que dirigía y dirige Alberto Garzón, prohibió cualquier tipo de asociaciones entre entidades deportivas y casas de apuestas. Y fijó un periodo de transición, sí, pero este únicamente abarcó la temporada en curso, unos siete meses, entrando plenamente en vigor a partir del verano de 2021.

LaLiga estimó en su día en unos 90 millones de euros el impacto de esta medida, tomada en un contexto de dificultades económicas para los clubes como consecuencia de la pandemia del Covid-19. La Premier League aún no ha dado cifras, pero el impacto será (al menos porcentualmente) mucho menor. Al fin y al cabo, ellos no han prohibido la publicidad de las casas de apuestas. Aunque traten de vender que sí lo han hecho.