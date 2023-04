La idea no es nueva, hace mucho tiempo que ronda en su cabeza y en la de sus colaboradores. Pero es ahora, al calor del caso Negreira, cuando Javier Tebas ha decidido poner sobre la mesa de los clubes iniciar una batalla para independizar a los árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Así lo hará, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en la Asamblea Extraordinaria convocada por LaLiga para el 15 de abril.

Tebas considera que desligar a los árbitros de la RFEF contribuiría a consagrar su independencia. El presidente de LaLiga y sus colaboradores siempre han entendido como una disfunción del sistema que el Comité Técnico de Árbitros dependa exclusivamente de la RFEF y que el órgano que supervisan en primera instancia la corrección o no sus decisiones, el Comité de Competición, también lo haga.

Es más que previsible que la mayoría de los 42 clubes de LaLiga le den su visto bueno a Tebas para lidiar esa batalla. Por descontado, Real Madrid y Barcelona no lo harán. El problema para los deseos de Tebas es que poner en práctica ese planteamiento es, hoy por hoy, casi una quimera.

¿Qué dice la ley?

La nueva Ley del Deporte, aprobada por el Congreso y el Senado justo antes de Navidad, consagra en su artículo 46.3 la vinculación entre las federaciones y los árbitros de cada deporte: "Se deberá incluir [en los estatutos] el órgano de dirección y gestión del arbitraje de las competiciones oficiales cuando la federación internacional correspondiente así lo requiera. Dicho órgano dependerá exclusivamente de la respectiva federación deportiva española cuando así se derive de las normas emanadas de las respectivas federaciones internacionales".

En esa línea, los estatutos de la FIFA, en el artículo 14.1, apartado 'g', recogen como una de las obligaciones de las federaciones miembros la de "crear una comisión de árbitros directamente subordinada a la federación miembro", lo que en la práctica deja al albur del deseo de cada federación que el órgano de gobierno de los árbitros dependa de alguien más que ellas propias.

El modelo arbitral de la Premier

LaLiga se fija como referencia en el modelo de la Premier League. En Inglaterra, desde la profesionalización de los árbitros en 2001, el organismo que gestiona a los equipos arbitrales es gestionado por la Federación inglesa, la Premier League y la English Football League, el organizador de las tres categorías por debajo de la principal.

La diferencia es que aquella organización se creó con la aceptación y participación activa de la Federación inglesa. Algo que en ningún caso va a ocurrir en España, al menos mientras Luis Rubiales siga siendo el presidente de la RFEF. Desde Las Rozas siempre han defendido el modelo arbitral actual es positivo y desde luego no van a cederle a Tebas una competencia que las leyes españolas y del fútbol consagran como suyas.

Explicaciones de Laporta

En la Asamblea Extraordinaria en la que se debatirá este tema, también está previsto que los clubes den el visto bueno a la implantación, a partir de la próxima temporada, del fuera de juego semiautomático, recogido como una opción del concurso para el vídeoarbitraje lanzado por la RFEF la semana pasada.

LaLiga también aspira en ese cónclave a que Joan Laporta ofrezca explicaciones al resto de clubes, pero asumen que el presidente del Barça, que ha pedido la dimisión de Tebas, no se presentará y tampoco cuentan con que lo haga el del Real Madrid, Florentino Pérez. Club, por cierto, que aún no se ha personado como acusación particular en el caso Negreira, pese a haberlo anunciado hace más de tres semanas.