Los tres podios consecutivos en las tres primeras carreras de la temporada -Bahrein, Arabia y Australia- han dejado claro que el Aston Martin AMR23 es un coche competitivo en escenarios muy diversos y que permite aspirar a todo a Fernando Alonso. En Melbourne el asturiano incluso se atrevió ha hablar ya en clave de campeonato "Checo sale atrás y podemos sumar buenos puntos para el Mundial...", lanzó tras la crono. Ahora tiene al mexicano a solo 9 puntos. Y aunque de momento Max Verstappen y su Red Bull "están en otra categoría", en Aston Martin ya enfocan a un nuevo objetivo: la célebre victoria 33 de Fernando.

En la escuadra de Silverstone conocen los puntos débiles del coche de Fernando Alonso y Lance Stroll, en los que deben concentrar sus energías para tratar de mejorar las próximas semanas. También saben en qué circuitos pueden rendir mejor cuando la F1 vuelva a la acción, a partir del GP de Azerbaiyán (28-30 de abril).

El director deportivo de Aston Martin, Mike Krack, hace su particular apuesta sobre el trazado en el que puede llegar la 33 de Alonso: "Creo que hay algunas pistas en las que la combinación de este piloto con este coche puede ser aún más mágica", afirma en declaraciones a DAZN tras el GP de Australia. "Venga, intentaremos Mónaco", añade Krack, poniendo así una fecha concreta, el 28 de mayo, en el imaginario colectivo de los fans del bicampeón español.

"Tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho. En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y, después, ver cuál es el resultado", matiza el luxemburgués

La buena gestión de neumáticos, la estabilidad en las frenadas y el rendimiento en las curvas lentas , además de las 'manos' del Alonso y su experiencia e inteligencia en carrera, les han permitido minimizar daños y potenciar sus virtudes hasta ahora en circuitos que afrontaban con un importante déficil de velocidad punta, no solo respecto a Red Bull, sino también con Mercedes y Ferrari. Pero en un trazado urbano como el de Montecarlo, la incidencia del DRS se reduce a 0,2 segundos , frente los 0,7 de Albert Park. Y ahí Fernando lo tendría todo a su favor. También en un circuito 'ratonero' y revirado como el Hungaroring, en el que el asturiano estrenó su palmarés de triunfos en F1, en 2003 con Renault.

"Creo que el coche es bueno. Hemos sido competitivos en las tres primera carreras, así que podemos confirmarlo. Ahora empieza una carrera por el desarrollo con los otros equipos, quién pueda traer mejoras y cuándo. Será difícil mantenerse delante, con los grandes. No estamos luchando con equipos pequeños, estamos luchando contra equipos muy importantes, muy experimentados y con grandes infraestructuras, pero lucharemos. Somos un equipo lleno de gente muy dedicada a su trabajo, que además es buena. No nos vamos a quedar cruzados de brazos", advierte Krack.

Y es que lo que realmente marcará las posibilidades futuras de Alonso y Aston Martin será que el equipo logre exprimir al máximo su mayor margen de mejora al tratarse de un coche totalmente nuevo y no una evolución del concepto del año pasado como son los monoplazas de sus directos rivales, que además tienen menos horas de túnel de viento y trabajo según el reglamento, al quedar por delante en el último Mundial, mientras los de Silverstone acabaron séptimos.