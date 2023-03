El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha ofrecido este viernes una nueva lista de convocadas para los amistosos contra Noruega y China. Es la última llamada antes de la definitiva con las jugadoras que irán al Mundial de Nueva Zelanda y Australia que se disputa en julio. La gran novedad en la relación ofrecida por Vilda es Irene Paredes, capitana de la selección que apoyó a las amotinadas, aunque no firmó el comunicado.

El resto de convocadas son: Misa, Enith Salon, Elena Lete, Ivana Andrés, María Méndez, Sheila García, Olga Carmona, Paula Tomás, Laia Codina, Jana Fernández, Mate Oroz, Irene Guerrero, Teresa Abelleira, Claudia Zornoza, Fiamma Benítez, Jenni Hermoso, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Esther González, Ascensión Martínez y Eva Navarro.

El conflicto de la selección española estalló el 22 de septiembre, cuando 15 jugadoras de la selección remitieron otros tantos correos electrónicos a la RFEF para solicitar su no convocatoria por parte de Vilda, aduciendo no que su "salud" y "estado emocional" no les permitían representar a España con todas las garantías en ese momento.

Los dos próximos encuentros se disputarán en el Estadio Palladium Can Misses de Ibiza a las 18:00 horas. El partido ante Noruega, número 12 del ranking FIFA, se celebrará el jueves 6 de abril. Posteriormente, el 11 de abril, se medirán con China, 13ª en la clasificación mundial.