Nacho Fernández, jugador de la selección española, ha vuelto a la Roja cinco años después. El madridista se cayó de las listas de Luis Enrique a raíz de una derrota ante Inglaterra (2-3) en octubre del 2018. Han sido cinco años de ausencia que el jugador ha digerido y ha evitado entrar en polémicas con el ex selecionador.

Nacho admitió que ha vivido “una situación complicada, he trabajado para venir aquí, estoy mejores años de mi carrera y no era fácil. Con el antiguo seleccionador, Luis Enrique, por otros motivos, dejé de venir, es fútbol y es cuestión de gustos”.

Sobre estos motivos aclaró que "son deportivos, que yo sepa. Nunca he hablado con Luis Enrique cuando no he estado aquí". En cualquier caso, Nacho matizó que "no me gusta estar metido en líos, a nivel personal tenía la esperanza de volver con Luis Enrique, pero es algo en lo que no me puedo meter. Estuve muy a gusto con él y quizá en un futuro coincidamos en el fútbol”.

En cuanto al nuevo técnico, Luis de la Fuente, afirmó que "es muy cariñoso, cercano, me habían comentado como era y no se han equivocado. Es muy del perfil del entrenador del Real Madrid (Ancelotti), que te da cariño y confianza”.

Heridas del clásico

Nacho fue preguntado por el eterno rival y de Gavi y Balde, los blaugrana en la selección, y dijo que “los veo bien, con muchísima proyección consolidados en un club como el Barcelona, que es muy complicado. Nos pueden ayudar mucho y sobre todo viendo el gran futuro que tienen por delante”.

De Gavi añadió que "es un buen chaval y no hemos hablado de los clásicos. Hay patadas, tarjeta, roces... Es fútbol y no hay que darle más vueltas. El objetivo es ganar el siguiente partido con la selección”.

Del polémico gol anulado a Asensio por fuera de juego, Nacho reflexionó que "hay que conseguir que con la tecnología no haya polémica, jugadas milimétricas, que hacen dudar. No queremos dudar del sistema, lo apoyamos porque es paso adelante. Lo pusimos para evitar polémicas y se debe ajustar todo para que sea bueno para el fútbol”.

Renovación

De su renovación, acaba contrato el 30 de junio, dejó en el aire su continuidad: “Estoy viviendo el presente, disfrutando al máximo, es el mejor momento de mi carrera" y que no quiere precipitarse después de "un inicio de temporada que fue muy compicado para mí, estuve cuatro o cinco meses sin sentirme importante, pero todo ha cambiado, jugando muchos partidos, estoy en la selección" y ha dado un vuelco a la situación".

La oferta que le presente el Madrid no será determinante ya que su objetivo es "sentirme imporante" y que "mi contrato con el Madrid no cambia nada si es un año o dos años más, sería igual. Cuando acabo el año siempre hablo con el club, la familia y tomo la decisión. Duermo igual por acabar contrato. Ahora soy muy feliz".

Nacho dijo sentirse con confianza porque “siempre consigo dar la vuelta a la tortilla, estoy tranquilo de cómo salen las cosas, no haría nada si no fuera con el club de la mano” y de su posición reconoció que “de central es donde más aporto".