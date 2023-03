Fernando Alonso mantiene altas las expectativas entorno a su nueva aventura en Aston Martin. El piloto asturiano se ha lucido en los primeros libres del Gran Premio de Bahrein, que este viernes ha inaugurado la 74ª temporada de Fórmula 1, y se ha situado en segunda posición de la tabla de tiempos provisional con el nuevo AMR23, solo por detrás del Red Bull de Sergio Pérez, que ha liderado la sesión con un crono de 1'32"758. Alonso ha acabado a 4 décimas del piloto mexicano y por delante del bicampeón Max Verstappen, a 0.617.

No son tiempos significativos y no conocemos cargas de gasolina, mapa motor etc, pero lo cierto que Fernando ha conseguido su tiempo con el mismo neumático (blando) que Pérez y en la prueba de rendimiento del Aston Martin, ha dejado a 1,1 a su compañero Lance Stroll, que regresa a la acción este fin de semana después de perderse la pretemporada por una lesión en la mano de la que fue operado la pasada semana en Barcelona.

A falta de 20 minutos para concluir la primera sesión de entrenamientos libres Carlos Sainz ha protagonizado un trompo que a punto ha estado de tener graves consecuencias, aunque por fortuna el piloto madrileño ha podido salir bien librado del susto.

El Ferrari, que rodaba a mucha velocidad, ha dado dos latigazos, con la suerte para Sainz que lo ha hecho en una zona con amplia escapatoria, en la curva 9 del circuito de Sakhir, por lo que ha esquivado los muros y ha podido corregir el rumbo para volver al box de la Scuderia sin más consecuencias, aunque con el susto en el cuerpo. Poco después ha retomado la actividad para efectuar tandas largas con vistas la sesión de esta tarde, que comenzará a partir de las 16 horas en España.