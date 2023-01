El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este viernes a través de un comunicado que nunca tuvo conocimiento de las filtraciones relacionadas con el contrato de Leo Messi de de Gerard Piqué, tal como apunta un informe de los Mossos incluido en el sumario del 'Barçagate' y publicado el jueves por El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. "Quiero aclarar que no he realizado ninguna de estas filtraciones, no he autorizado ninguna de estas filtraciones y no he tenido conocimiento previo de ninguna filtración", asegura el exmandatario del club azulgrana.

