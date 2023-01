El futbolista de Las Palmas Kirian supera el cáncer, recibe el alta médica y recupera la ficha

"Me han detectado un linfoma de Hodgkin. Estaré fuera un tiempito. Empieza otro partido. Voy a salir de esto y en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver". La retahíla de frases las pronunció Kirian Rodríguez el 2 de agosto de 2022, día en que anunció que padecía un cáncer que le iba a apartar del fútbol durante un tiempo indeterminado. Pero él tenía claro que iba a ser más pronto que tarde. Casi medio año después, aquellas palabras entre sollozos y alguna lágrima son la confirmación de que no mentía, porque el tinerfeño ya puede decir que ha superado la enfermedad. Está limpio. Y eso significa, por tanto, que tiene el alta médica y que recuperará su ficha con la UD Las Palmas.

El de Candelaria sólo podrá recuperar el dorsal 20 si Joel del Pino causa baja; de momento tiene el 25

Es, sin duda, la mayor alegría de la temporada para el cuadro amarillo. Las pruebas a las que fue sometido el jugador el pasado lunes revelaron que no existe rastro del bicho que privó al de Candelaria de hacer lo que más le gusta, ejercer su profesión de futbolista. Las evaluaciones médicas no detectaron nada que le impida continuar con su proceso de incorporación a la dinámica normal del grupo esta misma mañana, cuando está previsto que la plantilla complete el segundo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el choque del sábado (15.15 horas) en Ibiza, frente al colista. Kirian, por supuesto, no estará en Can Misses, pero nadie se atreve a aventurar si tardará mucho más en volver a vestirse de amarillo, porque su progresión es mucho mejor de lo esperado.

Valores espectaculares

Varias fuentes del club comentaron a este medio que los valores que registra en las sesiones de trabajo son "espectaculares" para como debiera estar el jugador después de no haber podido entrenar al máximo nivel desde hace meses, aunque bien es cierto que nunca dejó de ejercitarse en Barranco Seco. El pasado 29 de diciembre, cuando la plantilla retomó los entrenos tras el parón navideño, el tinerfeño comenzó a hacer determinados ejercicios junto al resto de sus compañeros y desde entonces ha tenido una evolución bárbara que permite prever que estará disponible para competir más en febrero que en marzo, aunque tal circunstancia dependerá del día a día. Él mismo aseguró que ese era el mes que tenía señalado en rojo; la entidad, por su parte, pronosticó que el regreso sería un poco más tarde. El paso de las semanas dirá.

La evolución del centrocampista va más rápido de lo previsto; se le espera para febrero

La tenacidad de Kirian el día que comunicó su enfermedad, anunció que tuvo lugar días después de que la expedición volviera de la concentración de Marbella, la demostró todos los días, antes, durante y después de las seis sesiones de quimioterapia que tuvo que recibir para acabar con el linfoma de Hodgkin. La última fue el jueves 17 de noviembre, el inicio del fin, el paso a una nueva etapa. Fue entonces, tal y como confirmaron varias fuentes del club, cuando más débil estuvo, sin embargo, nunca dejó de hacer algún ejercicio en el gimnasio siempre que pudo. El objetivo claro era el de recuperar una cierta normalidad a la vuelta del parón navideño para poder testar si podría estar en condiciones de recuperar su ficha, cuestión que quedó confirmada ayer tras el recibimiento del alta médica. Había hecho una promesa.

Apoyo anímico

Durante los más de cinco meses que duró su lucha contra el cáncer, el de Candelaria no dejó de acudir a Barranco Seco no sólo para entrenarse y no perder la forma del todo, sino también para convivir con la que considera su segunda familia. El apoyo anímico de sus compañeros ha sido igualmente una parte importante en su proceso de recuperación, como también los continuos mensajes de ánimo de la afición. Desde el palco de jugadores, casi en lo alto de la Tribuna del Gran Canaria, escuchó cada partido corear su nombre y los aplausos de los seguidores amarillos en el minuto 20 de cada partido, en referencia a su dorsal, ese que sólo podrá llevar esta temporada si Joel del Pino, el que lo tiene ahora, causa baja en el mercado de invierno. A día de hoy, el suyo es el 25, el único que queda libre y que está reservado para un portero salvo que los previstos para jugadores estén todos ocupados.

"Voy a salir de esto y en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver"

Da igual: Kirian ya ha cumplido. Ahora, con el alta en la mano, ya sólo le queda coger la forma para sumarse a la plantilla lo más rápido posible en otra lucha, la del ascenso. Porque el tinerfeño también es bien recibido a nivel deportivo, sobre todo por Xavi García Pimienta, que le consideró un fijo desde que llegó al banquillo en enero del año pasado, sobre todo en el tramo final, cuando la Las Palmas completó un final histórico con nueve victorias en 11 partidos que le permitieron jugar el playoff, situación que a mediados de marzo era impensable. En cuanto esté disponible, el centro del campo del cuadro amarillo será más poderoso. Y no le hará falta demasiada adaptación, toda vez que el centrocampista encaja a la perfección en el sistema y el estilo de juego. Todo en la UD están inmensamente felices. Uno de los suyos está de vuelta de manera definitiva. Kirian ya puede decir que ha superado el cáncer.