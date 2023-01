Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que su equipo afronta el partido contra el Valencia con el objetivo de mejorar notablemente el rendimiento ofrecido contra el Villarreal, y admitió la necesidad de ser muchos más efectivos en defensa.

El italiano espera aprovechar la Supercopa para recuperar la confianza. "Los títulos son siempre importantes para este club. El del año pasado el título nos dio mucha confianza y ojalá esta temporada pueda suceder lo mismo. Llegamos muy cerca, porque hay dos partidos, y hay que prepararse bien para el de mañana, mejhor que en el último encuentro, e intentar llegar a casa con otro título", apuntó.

Ancelotti aseguró que le sorprendió el bajón mostrado en Villarreal. Según destacó, "era previsible que el equipo no estuviese a tope en este momento. Las señales en los entrenamientos eran buenas y me sorprendió el partido contra el Villarreal, que no fue bueno, porque las sensaciones eran mejores. En ese encuentro mostramos otra cara, pero tenemos que volver a hacer las cosas bien. El aspecto defensivo no fue bueno y hay que trabajar y mostrar algo distinto. Este equipo sabe defender mejor. La defensa es básico para nosotros, porque arriba tenemos la calidad necesaria, pero hay que apoyarla en una base más sólida que en el partido de Villarreal".

Las secuelas del Mundial

El entrenador madridista no considera que el problema sea consecuencia del Mundial. "No noto la carga del Mundial. Para evaluar esto, que puede pasar, hay que esperar un poco. Estamos dolidos por lo de Villarreal, pero tenemos que ver cómo reacciona el equipo en los próximos partidos. La Supercopa es un examen muy importante". Y explicó una anécdota curiosa de su infancia. "De pequeño en la escuela tenía un secreto antes de los exámenes. Mi abuela me decía 'pon el libro bajo la almohada'. Y yo lo ponía y me salía siempre bien".

Ancelotti dijo no estar preocupado por las lagunas en defensa. "No es algo nuevo, hemos visto a este bloque compacto, sólido, lo que nos ha dado muchos éxitos. Estoy convencido de que lo veremos. El aspecto defensivo no es de calidad, sino que es más una cuestión de mentalidad".

El italiano calificó de anécdota el hecho de que en su última alineación no figurara ningún jugador español por primera vez en la historia del club madridista. "Creo que ha sido casual, la matriz de este club son los españoles, está claro. El Real Madrid es universal, querido en todo el mundo. Tenemos jugadores españoles, en la cantera también. Es el club que más jugadores ha producido en la Liga. Ha sido una casualidad".

Respecto a las opciones de conquistar el sextete, Ancelotti fue cauto. "Tenemos que pelar por todos los títulos. No pensamos en ganarlos todos, sino en hacer todo lo posible para intentar ganar el que tenemos cerca. El objetivo es ganar la Supercopa, de momento".

Relación tocada

Ancelotti admitió que su relación con su compatriota Gennaro Gattuso no es la misma de siempre. Según explicó, "hemos pasado momentos muy bonitos, ganamos dos Champions. Tenemos grandes recuerdos. Después la relación no siempre sigue siendo buena. Hemos tenido problemas personales, pero no quiero hablar de ellos". El técnico blanco recordó que de aquel Milan "han salido muchos entrenadores" y destacó que "los equipos de Gattuso son intensos y tienen una identidad muy clara en el campo".

El italiano avanzó que "no entrenamos mucho los penaltis. Los jugadores los lanzan al final y yo evalúo si los tiran bien o menos bien, para elegir los cinco teniendo en cuenta los que los quieren tirar. A veces cuesta encontrar a cinco que quieran. El aspecto mental es muy complicado, es imposible recrear el ambiente de una tanda de penaltis".

Por último, Ancelotti se acordó de Bale cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo. "Cristiano es un fichaje fantástico para este club y le deseamos lo mejor. Es una leyenda de nuestro club, como Bale, que se ha retirado y le deseamos lo mejor de cara al futuro. Siguen en el corazón de todos los madridistas".