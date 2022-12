"Fue el día perfecto", cuenta Marta Galimany, nueva plusmarquista española de maratón

La ahora tan famosa ciudad de Doha ya acogió otro Mundial por allá 2019. No fue tan mediático como el que ahora se mueve con las patadas a un balón. Ni siquiera fueron tan considerados con los participantes, atletas que se enfrentaron a finales de septiembre a unas temperaturas qatarís más duras que las actuales. Y allí estuvo la nueva plusmarquista española de maratón, la catalana Marta Galimany, para debutar en un campeonato del mundo. Sabía por aquel entonces que la climatología no acompañaba para conseguir plusmarcas como la lograda el domingo en València. Por aquel entonces ya había tomado la decisión de dedicarse profesionalmente al atletismo. El domingo cayó el histórico registro de la también histórica Ana Isabel Alonso que perduraba desde 1995.

A Galimany, que atiende por teléfono a este diario, le duelen las piernas después de haber corrido 42.195 metros a un ritmo por debajo de los 3.28 minutos por kilómetro, siempre a la estela de Roger Roca, que fue campeón del mundo de duatlón, y que ejerció como 'liebre' por las calles valencianas. Y es la misma Marta que ya piensa en los dos próximos retos de su carrera deportiva, el Mundial 2023 de Budapest y los Juegos de París 2024. "Las atletas africanas acostumbran a rendir mucho más en los maratones comerciales que en mundiales o citas olímpicas. porque allí no corren acompañadas de hombres como 'liebres'. Por eso, los podios son más accesibles. El año pasado una estadouniense (Molly Siedel) se subió al podio olímpico. Yo creo que aún me queda un paso para soñar con las medallas, pero el clima no es el apropiado para hacer récords y a veces predomina mucho más la táctica, así que la que se adapte mejor a las condiciones climatológicas es la que puede realizar una mejor marca".

Por esa razón, cuando se preparaba para Doha, en pleno mes de agosto, se fue hacia el delta del Ebre, desde su Valls natal, porque era la zona de Cataluña que mejor se adaptaba a las condiciones con las que se iba a encontrar en Qatar. Entregada por su pareja. Jordi Toda, la preparación para el maratón de València fue bien distinta. "Lo importante era entrenar en altitud con todos los beneficios que acarrea y por eso nos fuimos a Font Romeu. Pude correr alrededor del lago, por caminos y así mejorar en todos los aspectos".

Ojo, @marta_galimany, con 37 años, 1 mes y 29 días de edad, se ha convertido hoy en la española más veterana de la historia en batir un récord de España absoluto. pic.twitter.com/wI5tBrp3aM — Miguel Villaseñor (@MigVillasenor) 4 de diciembre de 2022

Ya asaltó el récord de Alonso en 2022. Anduvo muy cerca. "El intento me convenció de que lo podía conseguir. Otras grandes atletas lo habían intentado antes pero se quedaron a las puertas. Sabía que el domingo era el día. Tenía un equipo detrás que me empujaba y era consciente que había logrado una gran mejora como atleta". Fue a ritmo hasta el kilómetro 35. Allí, en el 'muro del maratón' se sintió fuerte. Fue el instante para acelerar y la clave para marcar con 2.26.14 horas un nuevo récord de España, 37 segundos mejor que el de Alonso.

Hoy se ha celebrado el @maratonvalencia y la @GasolFoundation ha sido la entidad solidaria!

Muchas gracias por contar con nosotros y unir fuerzas a favor de la salud infantil!💪🏼💥



Enhorabuena a tod@s l@s corredor@s y en especial a @marta_galimany por batir el récord de España! pic.twitter.com/VqiKxkWZlL — Pau Gasol (@paugasol) 4 de diciembre de 2022

"Fue el día perfecto para batir el récord: mucha gente animando en las calles, un clima ideal, buenas sensaciones y llegar sobre todo fuerte a los siete últimos kilómetros, el momento decisivo de la prueba", cuenta Galimany. A los 37 años, patrocinada por Adidas, con el mismo mánager que Ana Peleteiro, ya se ha asentado con matrícula de honor entre las principales figuras del atletismo español. Ahora queda clasificarse para París, "y en un futuro intentar batir mi propio récord de maratón".