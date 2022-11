La última noche con Piqué

Llegó pronto al Camp Nou, escenario inusual del entrenamiento previo a su inusual despedida. Llegó pronto y se le vio sonriente, bromeando como solía ser Gerard Piqué antes de entrar en los meses finales donde el rostro melancólico y ausente presidía cada uno de sus movimientos.

Cansado de vivir con un secreto en las últimas semanas, envuelto en una tormenta sin fin, dentro y fuera del campo, se apresta a vivir la noche que no imaginó tan pronto. La última noche en el Camp Nou junto a su gente, la misma que le criticó tras aquel error ante el Inter y le sometió a un debate de pitos y protestas, tan cainista como culé, cuando apareció en los 10 minutos finales ante el Villarreal, que añadieron más argumentos para diseñar bajo el más oscuro hermetismo un final impactante a una trayectoria de ensueño donde fue actor principal del mejor Barça de la historia (el de Guardiola, 2008-2012), y de la mejor España nunca vista antes (la de Vicente del Bosque, 2010-2012).

Rompiendo viejos esquemas

Un final singularmente piqueniano, que ha sacudido las estructuras del Barça porque ha roto con viejos esquemas dejando al desnudo situaciones incómodas con Joan Laporta, el presidente al que el defensa celebró su retorno al palco, ahora más distante que nunca, y con Xavi Hernández, quien fue su compañero y ahora ha puesto desde el banquillo la firma deportiva a su adiós quedando en el proceso heridas que tardarán en cicactrizar.

Xavi: "No sé si he sido justo o no con Piqué, lo que sí sé es que he sido sincero, honesto y honrado". #NoticiasVamos pic.twitter.com/2zN5i4uKod — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 4 de noviembre de 2022

"No es un tema personal, es solo futbolístico", se empeñó en aclarar Xavi. "No sé si he sido justo o no con él, pero sí se que he sido sincero, honesto y honrado", alegó el entrenador, recordando que él pasó una situación así cuando se marchó del Barça por lo que ve "normal que de este paso al lado al sentirse menos útil".

De Bakero a Gerard

Similar sí, pero también resulta distinta. Xavi quiso irse en el verano del 2014 tras el frustrante Mundial de Brasil, pero aguantó hasta el verano siguiente. Aguantó y se marchó a Catar el entonces capitán tras levantar el triplete con el Barça de Luis Enrique.

Piqué coge y hace las maletas a inicios de noviembre, algo que solo permite emparentarlo con la salida de Bakero, el último capitán azulgrana que abandonó el Camp Nou. Era noviembre de 1996, pero con otra sustancial diferencia. Se fue el vasco a agotar sus últimos días en México. El central, en cambio, se marcha a su casa porque dejó claro que después del Barça no habría nada más.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

Hasta el último momento Piqué ha ejercido de Piqué, con la rebeldia que le caracteriza, esquivando rutas tradicionales, apostando por nuevos formatos como ese emotivo vídeo de 137 segundos, que le reconcilia con su infancia y le conecta emocionalmente con el soci culé del que se había despegado en los últimos meses. Acostumbrado a ir por libre, ha dominado, de inicio a fin, el relato de su adiós, por mucho que eso haya fastidiado a los poderes del club, que lo han visto siempre como un contrapoder imposible de gobernar.

El último póster

Así se asoma finalmente Piqué a su última cita con el culé. La última desde el césped, aunque Xavi no quiso adelantar si sería o no titular contra el Almería. "Veremos, veremos....", dijo con tono dubitativo el técnico. Pero el central, como dejó dicho en el final de su emotivo discurso, volverá.

"Ya me conocéis, tarde o temprano volveré" dijo mirando al palco que esta noche ocupará Laporta. Con el presidente posó ayer en la primera foto de la plantilla 22-23 en otro curioso guiño del destino piqueniano. Primera y última foto del defensa. Tan cerca ayer y tan lejos ideológicamente de Laporta y Xavi, quienes aparecen a su espalda, ubicados ambos en la segunda fila en una imagen final de una larga historia de desamor.

Quien sabe si será también el último póster para Busquets, el capitán que acaba contrato dentro de ocho meses (junio del 2023), como Sergi Roberto, otro de los cuestionados dueños del brazalete, al igual que Alba (termina en 2024), a quien el club buscó sin éxito alguna que dejara el Camp Nou en las horas finales del mercado veraniego con una cesión al Inter. El lateral izquierdo se quedó entonces. Y sigue ahora. Piqué, no.

Piqué se va para volver, cansado, eso sí, de muchas cosas que ahora oculta bajo el impactante recuerdo del vídeo con el que sacudió al barcelonismo. Se va en un rutinario sábado de Liga, sin la pompa ni fiesta del adiós de Xavi o Iniesta.