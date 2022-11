El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado desfavorablemente contra el ciclista colombiano Nairo Quintana, que queda descalificado del Tour 2022, carrera que acabó en sexta posición, pierde los puntos conseguidos en la prueba y además debe abonar una multa cercana a los 5.000 euros.

El corredor había apelado al organismo judicial deportivo que, como siempre suele ocurrir, emitió un veredicto favorable a una federación olímpica y no atendió a los argumentos personales del deportista, sobre todo si la circunstancia que se juzga está relacionada con la farmacología. Quintana presentó restos de tramadol en un control antidopaje del Tour. Este calmante no está permitido tomarlo en competición, aunque no se considere una sustancia dopante. Por lo tanto, el ciclista puede seguir compitiendo aunque pierde los resultados y los premios conseguidos en la carrera donde apareció el fármaco. Quintana, disconforme, apeló contra el dictamen de la UCI, en agosto, y ahora se ha sabido que el TAS no había atendido sus peticiones.

Ya no corrió la Vuelta

El problema de Quintana con el tramadol se conoció dos días antes de comenzar la Vuelta cuando el ciclista colombiano ya se encontraba en Utrecht, de donde partió la prueba, para iniciar la carrera como jefe de filas del Arkéa. Tras una reunión de urgencia, equipo y corredor decidieron que no partipase en la ronda española. De hecho, no solo no ha vuelto a competir, sino que ciclista y escuadra decidieron romper el contrato.

Actualmente, Quintana se encuentra sin equipo para 2023. El corredor confiaba en un fallo favorable lo que nuevamente le habría abierto las puertas de alguna escuadra. Sin embargo, ahora, su futuro deportivo, con 32 años, parece algo comprometido para un corredor que ha ganado Vuelta, Giro y ha sido podio del Tour.

El tramadol calma el dolor, pero no es un analgésico cualquiera: es de la familia de los opiáceos. La UCI lo desautorizó al comprobar que muchos ciclistas hacían uso del mismo, por lo que consideró que si tanto corredor lo tomaba era porque, al margen de calmar los dolores musculares, aportaba algún beneficio. A partir del año que viene se ha endurecido el uso de la sustancia. Aparte de la eliminación de la carrera la utilización acarreará una suspensión deportiva.

Ahora al corredor solo le queda la opción de recurrir por la vía ordinaria aunque con el tiempo jugando en su contra para encontrar un equipo que lo quiera fichar de cara a la próxima temporada, que empieza ya con las carreras australianas en enero.