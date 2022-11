Rafael Nadal se enfrenta al estadounidense Tommy Paul tras vencer este último al español Roberto Bautista por un doble 6-4. Nadal y Paul se han enfrentado una sola vez en el circuito, este año en el torneo de Acapulco, donde el español venció por 6-0 y 7-6 (5).

Nadal afronta un Masters 1.000 que no se le ha dado demasiado bien y en una superficie donde suele sufrir. "Si no juego bien, es difícil, si no imposible, especialmente en este tipo de superficie, porque hay que tener confianza, agresividad o sacar bien. Jugar en este tipo de superficie después de un largo descanso es lo más difícil para mí, pero he mejorado mucho mi tenis en estas superficies en los últimos años, así que por qué no jugar bien", sentenció.