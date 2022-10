El hombre que colorea el deporte mundial

Con meticulosidad, los ojos clavados a través de una lupa y con un pincel en mano. Así es como el vigués Santiago Rodríguez Escudero baña de color e identidad figuritas del Subbuteo, un juego tradicional conocido igualmente como fútbol de mesa, desde el taller de su propia casa en Cangas. Su principal devoción son los jugadores del Celta, aunque también les ha dado vida a otros futbolistas como Messi, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo, Alexia Putellas, Totti y Verónica Boquete, e incluso a deportistas de variopintas disciplinas como el atletismo, el baloncesto, el jóquey y el yudo. Algunas de sus creaciones han viajado incluso a Italia, Inglaterra y Portugal.

“En casa tengo unas 40 figuritas del Celta de distintas épocas: Fenoy, Cañizares, Otero, Gudelj, Cabral, Revivo... un poco de todo”, cuenta Santiago a FARO. Es en sus ratos libres cuando da forma y colorea las piezas del Subbuteo, una afición que comenzó a practicar hace cinco años, tras regresar de Valencia. Allí se contagió de esta disciplina y comenzó a formar parte del propio juego de mesa con el Turia 1981, el equipo más antiguo de España, con el que ha disputado varios campeonatos. En la actualidad, acude “de vez en cuando” a algunos torneos, sobre todo los que acoge Portugal, pues en territorio nacional suelen organizarse en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En Galicia, no existe ya este tipo de competiciones, ni siquiera alberga escuadra alguna, por lo que el vigués decidió personalizar él sus propias piezas con los tonos del conjunto de Balaídos: “Tengo el Celta de la temporada 1971-1972 con la equipación con la que jugó la vuelta de la Copa de la UEFA contra el Aberdeen”, relata orgulloso.

Amén de este glorioso conjunto que marcó una época, Santiago también crea figuritas sueltas tanto para agasajar como para vender. En su primera obra retrató a Borja Iglesias, actualmente futbolista del Betis, cuando militaba en el Celta B durante aquella memorable campaña 2016-2017: “Se la regalé cuando fue el partido del play-off contra el Valencia Mestalla”. Jugadores como Iago Aspas, Dutruel y Jimmy Hagan también lucen en sus hogares sus propias recreaciones. Caso particular fue el de los futbolistas Álex López, del Racing de Ferrol, y Antón de Vicente, del Coruxo, quienes, tras recibir su figura, le agradecieron el gesto a Santiago enviándole a casa la camiseta de su equipo firmada e invitándole a él y a su familia a un partido del club de O Vao, respectivamente.

Jugadores como Aspas, Dutruel y Jimmy Hagan también lucen en sus hogares sus propias recreaciones

El último en hacerse con una artesanía fue Jordi Sánchez, delantero del Albacete -actualmente en el fútbol polaco- que le marcó el gol al Deportivo en Riazor que le privó del ascenso el pasado año: “Hice una y luego me encargó varias para regalar, le gustó el detalle... llevo unas 15 acabadas y tengo unas cuatro pendientes”, expone, riendo, sobre una encomienda que le ha generado un mayor éxito últimamente.

Para los deportivistas también tiene una de arena, pues “para un amigo” fiel al conjunto coruñés plasmó a Fran, quien le firmó la figura. Otro ejemplo es la de Lucas Pérez celebrando la permanencia en primera división en aquel cierre de campaña del 2015 en el Camp Nou.

Fue de esta manera altruista y ayudado por las redes sociales como Santiago fue forjando su nombre entre la comunidad de fieles: “En Italia, que son unos auténticos artistas de la pintura de figuritas, me pidieron encargos, por ejemplo, de Totti; y también mandé a Inglaterra y a Portugal, para donde hice, entre otros, a la yudoca Telma Monteiro y al atleta Guilherme Espírito Santo”.

"En Italia, que son unos auténticos artistas de la pintura de figuritas, me pidieron encargos, por ejemplo, de Totti; y también mandé a Inglaterra y a Portugal"

Escrupuloso con cada detalle, este gallego demora unas “seis-siete horas” en acabar cada pieza desde el paso inicial, cuando tiene delante de sus ojos la figura ‘desnuda’ previamente comprada: “La corto, la pego en la posición que quiero, le echo la masilla, la lijo para que quede bien y le aplico la capa de imprimación para luego poder pintar. Lo que siempre intento personalizar es el pelo, que salga lo más aproximado posible”, precisa.

“Cuando encuentro una o dos horas me siento en la mesa que tengo en el salón y hago lo que puedo, porque la vista se me cansa con la lupa. Aparte, hay días en los que tampoco estás tan inspirado, otros, te sale todo a la primera, pero si una letra te sale mal, tienes que repetir; otro tema es encontrar el color adecuado para lo que estás haciendo...”, explica Santiago. Con todo, tiene una máxima: “Prefiero hacerlo poco a poco y que salga bien”.

"Cuando encuentro una o dos horas me siento en la mesa que tengo en el salón y hago lo que puedo, porque la vista también se me cansa con la lupa"

Esta calma y su consecuente calidad tocó la puerta incluso del jugador de jóquey Daniel Martinazzo, bicampeón del mundo con la albiceleste: “Me llamó desde Argentina y le llegué a enviar la figurita, la primera que hice sin ser de fútbol, pero la burocracia... no sé qué pasó que no le llegó, y la tengo en casa”.

Empate do @balonmancangas nun partido @ASOBAL moi difícil. Este equipo sempre loita ata o final. Ademáis, obxetivo conseguido: entregarlle ás réplicas de #subbuteo a @Adrimendu e a @danifj6... Moitas gracias por perder un minuto para facelo posible, sodes moi 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/OIOfd9iuzw — Subbuteo Galicia (@escuderus) 3 de abril de 2022

De entre todo su escaparate, le tiene especial cariño a la pieza que simula la célebre instantánea de Mostovoi de pie junto al exportero del Manchester United Van der Sar en posición arrodillada. Tampoco se olvida de su querido Balonmán Cangas, pues llegó a ofrecerles a varios jugadores sus propias miniaturas. Personalidades de los medios de comunicación como el también exfutbolista Michael Robinson y el presentador Óscar Benito tuvieron, asimismo, su pequeño reconocimiento: "La de Robinson (vistiendo la elástica del Osasuna) la pinté después de su muerte, se la hice llegar a sus compañeros de 'El día después' y la sacaron en el programa mencionándome". El propio periodista de la Televisión de Galicia mostró igualmente su presente en el En xogo.

En el horizonte, le gustaría acabar la de Jørgen Strand Larsen, la cual ya tiene prácticamente lista: “Me llamó la atención esa forma de entrar al campo en su debut en Balaídos, esas ganas que le pone... tiene un algo que me llama de este chaval, es una pasada, el otro día contra el Betis también hizo un partidazo”, reconoce. Su objetivo es que el noruego coloque en ella su rúbrica, como ha hecho con todas las del Celta.

A Santiago le gustaría acabar la figurita de Larsen, del Celta, la cual ya tiene prácticamente lista: "Me llamó la atención esa forma de entrar al campo en su debut en Balaídos, esas ganas que le pone..."

Más a largo plazo, Santiago sueña con recrear a un jugador celeste de cada temporada desde el nacimiento del club, en 1923. Otras de sus apetencias son el gol de Nayim con el Zaragoza en la Recopa de Europa del 1995 frente a la Juventus, el clásico tanto de Señor en el 12-1 contra Malta y la sempiterna diana de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010.

La selección española de Subbuteo por equipos tiene dos campeonatos del mundo más que la de balompié, pero muchísimos menos aficionados: "Creo que soy el único gallego junto con mis hijos que estamos en la Asociación Española de Fútbol de Mesa", cree Santiago. La fiebre por esta modalidad de entretenimiento, que nació en 1947, llegó a su apogeo en España en los años 80, coincidiendo con, precisamente, el Mundial celebrado en nuestro país en 1982: “Tenía mucho éxito principalmente en A Coruña, con casi 100 seguidores, sin embargo, a día de hoy, a nivel nacional habrá unos 200 afiliados”, sentencia. Con todo, la ilusión de este vigués sigue intacta por mantener en pie y en convivencia la apuesta por la diversión tradicional en un planeta en el que lo artesano se ha trasladado -y transformado-, por regla, a la pantalla.