Héctor Bellerín también se ha lesionado. Ha ocurrido en el entrenamiento que ha realizado el Barça en la mañana del martes en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Resulta, por lo tanto, otro problema más para Xavi, quien ya ha perdido a cuatro jugadores por problemas musculares en este parón por las selecciones: Araujo, que será operado el miércoles en Finlandia, Koundé, Memphis y Frenkie de Jong.

En el caso de Bellerín la lesión ha sido en Barcelona. En la sesión matinal, el exdefensa del Arsenal "ha notado", según ha informado el club, "unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda", lo que complica su presencia el sábado en el retorno a la Liga en Mallorca. Los médicos no han querido precisar el tiempo que deberá estar de baja porque el miércoles "será sometido a más pruebas para conocer el alcance exacto de esas molestias".

Sergi Roberto aún no está recuperado

Tiene un problema, y serio, Xavi. Se ha quedado sin Araujo y Koundé, futbolistas que solían ocupar la posición de lateral derecho. No cuenta ahora con Bellerín, el único especialista puro que hay en la plantilla. Y Sergi Roberto, la otra alternativa para cubrir el flanco diestro de la zaga, sigue arrastrando molestisas físicas, que le han impedido jugar los tres últimos partidos: Elche, Bayern Múnich y Cádiz.

Confía, sin embargo, Xavi en poder contar con Sergi Roberto el próximo sábado en el duelo contra el Mallorca aprovechando que ha utilizado el parón de las selecciones para recuperarse a tiempo. Pero notó unas molestias en los aductores en el descanso del Barça-Viktoria Pilsen (7 de septiembre) y desde entonces ha desaparecido del equipo.

Bellerín, que fue inscrito en el último día del mercado veraniego, tampoco ha tenido mucha presencia en los planes de Xavi. El técnico le dio, eso sí, la titularidad en Cádiz donde completó los 90 minutos. No jugó nada luego en Múnich y apenas 32 minutos en el choque ante el Elche, previo al parón de las selecciones, donde se ha aclarado el paisaje para Piqué, que pasa de ser quinto a tercer central, pero se oscurece para el técnico azulgrana.

El problema para Xavi es que no dispone de recursos en el flanco derecho de la zaga, pendiente ahora de que las molestias musculares de Bellerín no sean muy graves porque si no se vería obligado a improvisar un recurso de emergencia en esa zona. O alterar su tradicional sistema táctico (4-3-3) para abrir la puerta a una línea de tres centrales (solo tiene tres, Eric, Christensen y Piqué), como ya utilizó en San Sebastián.