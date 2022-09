Juan Antonio Corbalán: "Es inteligente usar el Camino de Santiago como método para reconstruir a los menores"

Su ponencia en las jornadas sobre el Camino de los Valores se tituló 'El valor de uno mismo', ¿qué quiso mostrar a quienes se acercaron hasta Tunte?

Como todo iba en relación a los chavales jóvenes, he querido transmitirles a quienes tuvieron acceso a la charla y a todas las personas implicadas en el proyecto, que es muy importante en este tipo de situaciones que se parta de la responsabilidad de los propios protagonistas de las historias. Ese ambiente tiene que estar basado en la responsabilidad y en hacer entender a todo el mundo que en cualquier proyecto personal de la vida, hace falta un compromiso individual, una asunción que no es social, sino que tiene que partir de uno mismo. Todo en esta vida empieza por una asunción personal sobre la responsabilidad que tenemos del correcto funcionamiento de las instituciones y facilitar que el concepto se pueda multiplicar por todas las personas implicadas: siendo en esta ocasión los chavales más jóvenes y también los educadores.

Entiendo que esa actitud de responsabilidad hace que tengan una mejor proyección para su vida futura, sobre todo en chicos como estos, que tienen una gran dificultad a la que enfrentarse.

El segundo elemento fundamental es que los jóvenes adquieran un compromiso con la vida. Es el partido más difícil que van a vivir en su trayectoria, y la solución está facilitada por muchos, pero el compromiso último está basado en ellos. Lejos de incidir con la terrible situación que pasan, hay que hacerlo en la responsabilidad que ellos tienen a la hora de solucionarla. Las grandes sociedades se hacen realmente porque son capaces de crear grandes ciudadanos. No se puede hacer un gran equipo sin que cada jugador tenga en esencia el compromiso con todos sus compañeros. Hay muchos ciudadanos en nuestro país que no tienen el más mínimo compromiso social, sino el de facilitar su propia situación. Eso es lo que tenemos que conseguir en estos chicos, que no solo solucionemos su papeleta aguda, sino que los hagamos ciudadanos ejemplares.

Fue uno de los grandes exponentes del baloncesto en la España de los años 80, ¿qué le aportó un deporte como este en su vida?

No es que me aportara valores, yo creo que a cada uno de nosotros nos educan en nuestra casa, pero el primer elemento de soporte de esa educación está en los colegios y en los grupos de amigos. Tuve la gran fortuna, y me siento muy orgulloso de ello, de tener un magnífico colegio y de tener una segunda Universidad, el equipo en el que participé, con magníficos jugadores que me ayudaron a ser el producto que soy hoy, desde el punto de vista individual y social. Estoy encantado de haber sido educado en el deporte y de los profesores que tuve.

¿Qué importancia puede tener el deporte en la recuperación y reintegración en la sociedad de menores tutelados o con medidas judiciales?

Ayuda, no porque sea mejor que la música o el arte, la única diferencia que tiene es que el deporte es muy divertido. Y para cazar a un niño, hay que empezar por la parte más hedonista, que más diversión supone, porque es un organismo que aprende de su propia experiencia, y ella ligada a la diversión y al juego. Sería inútil hacer una enseñanza exclusivamente marcada por el concepto aprendizaje, sino por uno que lo incluya dentro de un marco lúdico, que estimule al niño al juego y a la defensa y el respeto a las reglas del juego y de sus oponentes, y eso solo el deporte lo puede dar.

¿Por qué está Juan Antonio Corbalán en las jornadas sobre el Camino de los Valores de la asociación UP2U Project?

Me hace estar en Gran Canaria el gran respeto y reconocimiento a una magistrada como Reyes Martel, que es capaz de entender el problema como el inicio de una solución, y tener la inteligencia de plasmar en una realidad lo que es el hecho cultural, educativo, social que supone el Camino de Santiago en la reconstrucción de estos chavales que tienen por delante una gran dificultad para estructurar su vida. Por respeto a esta iniciativa, cuando me lo comentaron accedí encantado.

Hablaba ahora del Camino de Santiago, otra de las patas de estas jornadas, ¿qué le puede aportar a alguien el poder realizar una parte de esta ruta?

Yo diría que el Camino de Santiago aquí está como una herramienta, un elemento que le da cierto lustre a la iniciativa. El Camino de Santiago tiene un plus de trascendencia, de superación, de conocimiento personal, de compartir con otros muchos la experiencia que pocas otras cosas tienen. Me parece que es un magnífico complemento para este proyecto y para que los niños entiendan que empezar a caminar supone un elemento de voluntariedad y de visión lejana. Es un ejemplo de lo que es la vida: cada uno de nosotros hacemos un mismo camino, pero lo interpretamos de forma distinta en función de nuestra experiencia, emoción y sentimiento, y por eso es tan importante que el Camino se incluya en esta iniciativa.