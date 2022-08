La brutal metamorfosis del Barça de Xavi

En nada se parece el escenario que tiene Xavi de cara al primer partido de la temporada con el que se encontró en su regreso al Camp Nou. Las lesiones y la falta de refuerzos le hicieron tener que empezar el derbi con el Espanyol con una delantera de circunstancias, con Memphis acompañado de un Gavi reconvertido en extremo y de un Ilias que debutaba en el primer equipo. En la segunda mitad el delantero canterano cedió su sitio a Abde, otro jugador del filial. Si el técnico tuvo que sobrevivir en la carestía ahora deberá gestionar la abundancia.

Delantera para soñar

El principal cambio para Xavi es, obviamente, arriba. No solo por haber recuperado a Dembélé y Ansu Fati, lesionados cuando llegó. Sino porque, además de sumar a Ferran Torres y Aubameyang en enero, ha reclutado en esta última ventana a Raphinha y Lewandowski. El Bota de Oro es la joya de la corona y, aunque no se haya estrenado todavía, es la garantía del gol perdido tras el adiós de Leo Messi. Con independencia de si Memphis, autor del primer gol de la era Xavi, se marcha o no, el Barça cuenta ahora con una de las mejores delanteras del mundo y empezará la Liga con un tridente totalmente distinto respecto al primer derbi de Xavi.

Limpieza a fondo

Seis de los integrantes de la primera convocatoria de Xavi ya no están en el club: Coutinho se fue al Aston Villa, Lenglet al Tottenham, Mingueza a Vigo, Riqui Puig a Los Angeles, Demir volvió a Austria y Luuk de Jong a Sevilla antes de regresar al PSV. También se han ido Wagué, Trincao y Jutglà y dos de los refuerzos invernales, Alves y Adama, tras contribuir a amarrar la plaza de Champions.

El técnico barcelonista espera vaciar aún más el vestuario, dando salida a los jugadores con los que no cuenta, ya tiene hay 29 jugadores y solo 25 fichas Neto, Dest y De Jong tienen ofertas de Inglaterra y Braithwaite de Arabia Saudita. La Juve sigue detrás de Memphis Depay y Pjanic (al que Xavi no ve con malos ojos como recambio de Busquets) mientras que Laporta, tras dar 22 bajas desde que ha vuelto al Camp Nou, intenta que Umtiti no pase una campaña más de ostracismo azulgrana.

'Vacas sagradas'

A la espera de que pueda llegar algún nuevo refuerzo en defensa o de que Xavi se anime con un cambio de sistema, todo indica que Alba volverá a empezar un curso más como titular indiscutible. Lo mismo que ocurre con Ter Stegen. Pese a que encadenó otra temporada decepcionante, el regreso de Iñaki Peña no supone una amenaza para continuidad bajo los palos. Lo mismo que ocurre con Busquets. Sigue siendo fijo y ni Nico ni Pjanic, los dos aspirantes de darle descanso, proyectan sombras sobre el capitán en la que puede ser su última temporada en el club.

Más sombrío es el panorama para Piqué, otro capitán que podría vivir un 'last dance' antes de poner rumbo a EEUU. Titular indiscutible desde que volvió al Barça en 2008, Xavi le dijo que si seguía esta temporada perdería esta condición. El segundo capitán le respondió que, a sus 35 años, intentaría demostrar que seguía siendo el mejor central del equipo, viniera quien viniera. El aterrizaje de Christensen y de Jules Koundé cambian el escenario tras 14 años como pilar de la zaga.

El rol de los nuevos

A menos de un mes para el final del mercado, el Barça ha hecho ya cinco fichajes (Christensen, Koundé, Kessié, Raphinha y Lewandowski) que permiten dar un salto de calidad y elevan la competitividad en la plantilla. Los dos delanteros apuntan al primer once titular ante el Rayo junto a un Dembélé que, tras la compleja renovación y ante el 'overbooking' arriba, ha dado un paso adelante en la gira americana. Christensen ha sido también una de las notas positivas en los partidos en EEUU. Con Araujo y Alba como piezas fijas, todo indica que el danés saldrá de inicio en el debut oficial.

La duda es si con Koundé completando el cuarteto de zagueros o de momento con Eric, a la espera que el central francés se acople. El exsevillista, que la semana pasada volvió a tocar balón tras ser operado en junio, ha entrenado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros, a 10 días del estreno liguero.