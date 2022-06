Cataluña insiste en una candidatura propia para los Juegos de Invierno y Aragón cree que fracasará

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que la Generalitat presentará en julio su proyecto de candidatura en solitario de Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno "de 2030", una decisión que en todo caso dependerá finalmente del Comité Olímpico Español (COE) y que sirve para seguir estirando la polémica surgida en torno al proyecto conjunto con Cataluña y Aragón que impulsó el Gobierno central. Mientras en el Gobierno aragonés ya se piensa en activar una nueva cita para 2034 en la que incluiría a Navarra, en la Generalitat insisten en un proyecto propio que Javier Lambán considera que está "condenado al fracaso".

El presidente de Aragón ha explicado que la nueva propuesta catalana es "una nueva forma" de entender la política. "Hay quien la entiende como un juego de exclusiones, otros la vemos como una manera de incluir", ha explicado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que Cataluña "nos quería de comparsas", por lo que este paso supone una constatación de cuáles eran las intenciones del 'Govern'. "Es una decisión equivocada y que está destinada al fracaso", ha zanjado Lambán.

En la sesión de control al presidente catalán en el pleno del 'Parlament', el portavoz de En Comú Podem en el 'Parlament', David Cid, ha considerado que el 'Govern' "corre el riesgo de ser recordado como el de los macroproyectos fracasados", entre ellos el de los Juegos Olímpicos, con una candidatura que "desde el inicio ha sido la crónica de un fracaso anunciado".

Cid ha lamentado que la Generalitat haya gastado ya "medio millón de euros" en ese proyecto; ha criticado la "coalición del pelotazo" formada, a su juicio, por JxCat, PSC y ERC; y ha pedido "autocrítica" al presidente catalán por su "fracasada apuesta personal" de Juegos de Invierno.

Sin embargo, Aragonès le ha recordado que, en su reunión del pasado lunes, los representantes territoriales del Pirineo y también del Ayuntamiento de Barcelona "han manifestado su voluntad de seguir apostando" por los Juegos, un proyecto que "no ha de ser el único ni la apuesta principal" de desarrollo para el Pirineo, pero que sí supone una "oportunidad" que se debe aprovechar.

Los vídeos del COE

Lambán ha manifestado sentirse muy satisfecho por la actitud de los alcaldes y los empresarios de los Pirineos, lamentando el fracaso de la candidatura pero compartiendo "la decisión del Gobierno de Aragón" de no ceder a las pretensiones de Cataluña y creando cuanto antes un plan estratégico de la nieve que incluya formación y atraiga eventos internacionales.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que Aragón apoyará la candidatura para 2034 "siempre que sea un proyecto de Estado", pero ahora ha llegado el momento de un tiempo muerto y no de hacer planteamientos formales. "Lo que queremos es empezar desde cero, así que no voy a decir ni una palabra más al respecto", ha zanjado Lambán, tan decidido a abandonar la polémica que ha dado a entender que no llevará adelante el asunto de los vídeos del COE. Es decir, la manipulación de esas imágenes de las reuniones por parte del COE y que denunció Lambán al poder ser "constitutivas de delito" no irán de momento a los tribunales.