El Barça le ha comunicado a Dani Alves este miércoles que no continuará en el club a partir del 30 de junio. El brasileño se encontraba ya de vacaciones tras jugar dos compromisos internacionales con su selección y estaba a la espera de definir su futuro, por lo que ya sabe que deberá buscarse equipo. Alves firmó por el Barça a finales del año pasado con el fin de ayudar al equipo en el proyecto de Xavi Hernández y rebajó al mínimo sus condiciones económicas para poder favorecer su regreso a la entidad. El lateral comenzó su periplo alcalnzando la titularidad y ha jugado muchos minutos aunque no fue incluido en la lista de la Europa League. Había muchas dudas sobre su continuidad ya que Alves quiere jugar el Mundial de Qatar, pero la situación económica del Barça y el más que probable fichaje de Azpilicueta le han dejado fuera.

Alves estaba pendiente de una última conversación con Xavi Hernández para abordar su continuidad. El brasileño priorizaba seguir en el Barça y se había puesto a disposición del club para negociar cualquier tipo de contrato. Incluso estaba dispuesto a firmar por un año con una cláusula en la que el club podría cortar su contrato en enero tras el Mundial, pero finalmente el área deportiva ha considerado que la posición estaba cubierta y que, por ahora, le daban libertad para buscarse equipo. Tiene varias ofertas en Europa y ahora comenzará a estudiarlas.

El Barça, con este movimiento, parece tener clara la llegada de Azpilicueta aunque deberá negociar su salida con el Chelsea. El club inglés ha activado su cláusula de renovación por un año y buscará una contraprestación económica. Sergi Roberto ha renovado y tendría opciones de cubrir también el lateral mientras que Serginho Dest está en el mercado pero a día de hoy no se ha concretado ninguna propuesta atractiva para todas las partes. Xavi y el club no ponen reparos a su continuidad porque su ficha es asumible y le ven mucha capacidad de crecimiento. Si saliese Dest, el Barça podría replantearse la situación del lateral diestro aunque queda claro que no desean invertir demasiados recursos si acaba fichando Azpilicueta.