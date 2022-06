El presidente de la Federación de Tenis de Madrid, Juan Luis 'Tati' Rascón, que el próximo 7 de junio deberá declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Fernando Fernández Esteban, que le investiga por autocontratarse con un sueldo de 10.530 euros mensuales, se comprometió públicamente a dimitir y a no volverse a presentar a la reelección a la presidencia del órgano federativo madrileño si se demostraba alguna de las irregularidades por las que fue denunciado.

Así consta en una carta dirigida a mediados de 2021 a todos los presidentes de los clubes de la Comunidad de Madrid, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica. "Me refiero a las acusaciones de irregularidades económicas. Si lo demuestran, al día siguiente, Juan Luis Rascón Lope asume el compromiso firme y sin paliativos de irse de la Federación de Tenis de Madrid. Presento mi dimisión irrevocable y no concurro a las elecciones. [...] Basta con probar una sola de las acusaciones que he relatado anteriormente para que no me presente como candidato en las próximas elecciones", escribió el propio Rascón, días antes de que se celebraran las elecciones federativas en las que revalidó su victoria.

El presidente del tenis madrileño también aseguraba en la misiva que asumía este compromiso, que tenía intención de cumplir "sin pestañear". No obstante, Rascón exigía a los opositores a que denunciaran las presuntas irregularidades ante un juzgado, porque de lo contrario se demostraría, prosigue la carta, de una simple "campaña de desprestigio mediático".

Desviación de fondos

Precisamente, los opositores a Rascón presentaron días después ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia en la que apuntaban supuestas irregularidades que según su versión cometieron el presidente y otros directivos, entre los que se encuentra el gerente, Juan Bautista Avendaño. El Ministerio Fiscal, en un escrito en poder de esta redacción, consideró que estos directivos podrían haber cometido indiciariamente los delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones por una supuesta desviación de fondos de al menos 568.520 euros.

La fiscal de Madrid María Valencia Fernández presentó una denuncia ante el juzgado en un escrito en el que mostraba su perplejidad porque la decisión de retribuir a 'Tati' Rascón no estaba respaldada por un acuerdo de la Federación de Tenis Madrileña. "Siendo la primera vez que el cargo del presidente pasaba a ser retribuido, sorprende que no haya un acuerdo expreso al respecto, cuya necesidad parece inferirse de la norma”, especificaba la representante del Ministerio Público.

"Acoso mediático"

Sin embargo, en la misiva Rascón aseveraba que desde hacía varios meses, coincidiendo con el desarrollo del proceso electoral de las elecciones en la Federación de Tenis de Madrid de 2021, tanto él como el resto de miembros de la Junta Directiva de la Federación madrileña estaban "sufriendo una campaña pública de desprestigio y acoso mediático", cuyos responsables eran federados enfrentados a la gestión del presidente del tenis madrileño.

Finalmente, el presidente afirmaba a los presidentes de los clubes madrileños de tenis que en todas las ocasiones en las que se habían vertido información "falsa" sobre aspectos económicos, deportivos o jurídicos de la FTM, "sin aportar ni un solo documento de prueba" que confirme que cualquiera de esas acusaciones afirmaciones es cierta y verdadera, tanto el presidente de la Federación de Tenis de Madrid como la Junta Directiva habían publicado comunicados en los que rechazaban esas afirmaciones, que según rascón solo buscaban el "descrédito" de los dirigentes de la Federación madrileña.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, ha remitido varias preguntas al gerente de la Federación de Tenis de Madrid, Juan Avendaño, que no respondido a las mismas.