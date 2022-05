El centrocamista Isco Alarcón cerrará oficialmente su etapa en el Real Madrid el próximo 30 de junio, aunque el jugador ha adelantado su despedida con una carta en sus cuenta oficial de Instagram en la que le lanza un claro recado a Kylian Mbappé.

El mensaje de Isco arranca recordando que "cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo". "Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", prosigue en una clara referencia al delantero del PSG.

El malagueño añade que "recuerdo decirle a mi gente: joder, el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer. Y llegó la décima. Todo lo que viene después ya es historia. 9 años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño".

Sueños cumplidos

Isco explica que "a parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble, me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo 'bailao'. Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagan".

El centrocampista también tiene palabras de agradecimiento para "compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabéu por todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo".

Y concluye diciendo que "por cierto, ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino. Hasta siempre y hala, Madrid".