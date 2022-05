🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣9⃣



🇬🇧 Many kilometres of breakaway on their backs. Five contenders. A victory to be conquered.



🇮🇹 Tanti chilometri di fuga sulle spalle. Cinque pretendenti. Una vittoria da conquistare.



Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/nq1p7nQnlx