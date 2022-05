Laia Palau, de 42 años, ha anunciado este miércoles su retirada como jugadora de baloncesto profesional después de 25 años de carrera en los que ha ganado 33 títulos y se ha colgado 12 medallas con la selección española. "Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque no dejo el baloncesto. Me lo miraré de otra manera", ha dicho la jugadora catalana en un acto celebrado en el pabellón de Fontajau, la pista del Spar Girona, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas.

Acompañada por el presidente de la entidad gerundense, Cayetano Pérez, y con la presencia de Marc Gasol, ahora en las filas del Bàsquet Girona, y compañeras de su último equipo en la pista del pabellón, Palau ha afirmado que quiere seguir dando "cosas" a este deporte porque sigue teniendo "la energía y la pasión para hacerlo". ❤️🖤 𝑮𝒓𝒂̀𝒄𝒊𝒆𝒔, Laia Palau❤️🖤



📸 @MrSubi95 #SomhiUni #Girona pic.twitter.com/dsNTNxrY2n — Spar Girona (@unigirona) 18 de mayo de 2022 Una academia a su nombre La jugadora con más medallas vistiendo la zamarra de la selección española ha avanzado que se quedará en Girona para trabajar en la academia que abrirá el club con su nombre. Asimismo, el máximo mandatario de la entidad gerundense ha confirmado que se retirará el dorsal número '3' de Palau, una jugadora que, en su opinión, "ha ayudado a hacer el club más grande" en las cuatro temporadas en las que ha jugado en Fontajau. Laia Palau anuncia su retirada



14 ligas

2 Euroligas

11 Copas

6 Supercopas

12 medallas con España



Qué leyenda pic.twitter.com/p1XyJSw1Ki — Sphera Sports (@SpheraSports) 18 de mayo de 2022 La jugadora catalana ha admitido en la comparecencia que no se veía jugando hasta los 45 años: "No haré este trabajo, no pasaré la pelota, pero seguiré trabajando por esto y nos seguiremos viendo por este mundo". "El mundo del baloncesto es infinito, y me quedo en este infinito. Espero seguir dando cosas", ha insistido antes de apuntar que "es importante escoger los momentos" y de dar las gracias "a los que la han acompañado a lo largo del camino". Con la voz rota por la emoción, ha destacado que está "contenta" porque la vida la ha tratado muy bien. "Todo ha sido maravilloso", ha zanjado.