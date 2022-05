El Comité Olímpico Español (COE) está tratando en los últimos días de salvar la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 a través de cambios en el reparto de pruebas entre ambas comunidades.

Según ha podido saber El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, Alejandro Blanco, presidente del COE, está manteniendo conversaciones telefónicas con representantes de los dos gobiernos autonómicos para tratar de buscar un consenso, si bien no ha extendido ninguna propuesta por escrito de momento.

El Gobierno de Javier Lambán había sido muy crítico con la propuesta inicial, aceptada por el COE y por el ejecutivo de Pere Aragonès, en la que Aragón acogería pruebas en Candanchú (biatlón y esquí de fondo), Jaca (curling) y Zaragoza (patinaje de velocidad y artístico), mientras que Cataluña se quedaba con el resto: snowboard, esquí alpino y acrobático, hockey sobre hielo...

Aragón demandaba, en primer lugar, que hubiese pruebas en los tres valles oscenses con estaciones de esquí: Tena, Benasque y Aragón. La propuesta verbal realizada por Blanco recoge esa demanda, manteniendo el biatlón en Candanchú, llevando el esquí de fondo a Formigal y trasladando de la catalana Baqueira a la aragonesa Cerler varias pruebas de esquí acrobático, entre ellas el half pipe, disciplina en la que España logró en los recientes Juegos de Pekín su única medalla, la plata de Queralt Castellet.

Zaragoza pierde

A cambio de perder esas pruebas, Cataluña recibiría el patinaje artístico, que se disputaría en Barcelona. La Generalitat había mostrado desde el primer momento su malestar por no contar con pruebas de patinaje, pese a dar el visto bueno a la propuesta inicial. Con este planteamiento, la gran perjudicada sería Zaragoza, que se quedaría únicamente con las pruebas de patinaje de velocidad.

La información recabada por este periódico, no obstante, es que Blanco está formulando variaciones a esta nueva propuesta, tratando de buscar un equilibrio que permita el entendimiento con ambos gobiernos autonómicos de cara a la cristalización de la candidatura.

Desde el COE, confirman que están en conversaciones con los ejecutivos de Pere Aragonès y Javier Lambán para tratar de llegar a un acuerdo que sea aceptado por todas las partes. Preguntado por la nueva propuesta de reparto de pruebas, el COE ni confirma ni desmiente la información, apelando a su voluntad de llevar estas negociaciones de manera discreta.

El Gobierno aragonés ha solicitado al COE que le haga llegar la propuesta por escrito, pero ya avanza su rechazo a un nuevo reparto que tacha de "indignante" y de ser "una provocación" a su comunidad, según informa El Periódico de Aragón, diario perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial de este periódico. Cataluña, en cambio, sí vería con buenos ojos esta propuesta, dado que conserva el esquí alpino y el hockey sobre hielo.

Ultimátum

Este mismo miércoles, Blanco había lanzado un ultimátum, fijando el 20 de mayo como fecha límite para alcanzar un consenso en la propuesta olímpica. “Al final se llegará a un punto de encuentro, porque no puede ser de otra manera”, añadió el presidente del COE en Barcelona, durante unas jornadas organizadas por el Cercle d’Economia.

“La Generalitat tiene este proyecto como suyo y la realidad es que nunca nos ha aceptado salvo como comparsas. Y nosotros no vamos a rebajar nuestras exigencias, aunque eso suponga una ruptura en la negociación. La pelota está en el tejado de los demás. Si no hay igualdad, no habrá Juegos”, advirtió por su parte Lambán en las Cortes de Aragón, este jueves. Una postura que esta nueva propuesta no parece ser capaz de atenuar.