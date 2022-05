El de Santi Mina y otra decena de casos de delitos sexuales atribuidos a futbolistas

La condena a Santi Mina por abuso sexual ha sacudido de golpe todo el entorno del Celta este miércoles. El fallo de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha decidido imponer una pena de cuatro años de prisión al delantero celeste por los hechos ocurridos en 2017 en Mojácar, finalmente tipificados por el magistrado como abuso sexual y no como agresión, tal y como solicitaba la Fiscalía. La respuesta del Celta una vez conocida la sentencia ha sido clara y ha optado por apartar al jugador de manera provisional de los entrenamientos del primer equipo a la vez que condena el delito de abuso sexual.

Pero la condena de Santi Mina no es un caso aislado en el mundo del fútbol. En los últimos años han trascendido numerosas acusaciones a jugadores y entrenadores por delitos sexuales. Muchas no llegaron a juicio, otras terminaron con la absolución de los investigados y buena parte de ellas se concluyeron con condenas para los jugadores. Algunas, incluso, han afectado a futbolistas de los clubes más importantes de Europa.

Robinho, sentenciado a nueve años

El exjugador del Real Madrid, Manchester City o Milan, entre otros, fue condenado en 2017 a nueve años de cárcel por su implicación en una violación grupal en un club nocturno de Milan en 2013. Fueron condenados por los hechos tanto el jugador brasileño como un amigo suyo. Los otros cuatro participantes en la violación no fueron acusados. Robinho, que actualmente se encuentra en Brasil, todavía no ha ingresado en ningún centro penitenciario. La justicia italiana solicita a la brasileña que "ejecute la condena". El delantero siempre se ha declarado inocente, pero un audio difundido en 2020 cuestionó su versión: “La mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, afirmó en el audio que publicó Globo Esporte.

Benjamin Mendy, acusado de siete violaciones

Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido el de Benjamin Mendy, lateral izquierdo del Manchester City. El jugador francés entró en prisión preventiva el pasado mes de agosto. Consiguió salir en libertad bajo fianza a la espera de un juicio que se celebrará en junio por siete violaciones y una agresión sexual a cinco mujeres diferentes. El club citizen también decidió suspender el contrato de Mendy mientras dure el proceso legal. En concreto, los cargos son tres por violación, presuntamente ocurridos el 11 de octubre de 2020, contacto sexual el 2 de enero de 2021, un cargo de violación el 24 de julio de 2021 y dos cargos de violación el 23 de agosto de 2021.

El caso Arandina

Una de las sentencias que más polémicas ha suscitado entre la sociedad española es la referida a los tres jugadores de la Arandina juzgados por la violación a una menor de 16 años en noviembre de 2017. La Audiencia Provincial de Burgos impuso en diciembre de 2019 penas de 38 años a los jugadores por un delito de agresión sexual, pero meses después el Tribunal Superior de Castilla y León rebajó la pena a abuso, con un castigo de tres y cuatro años de cárcel. Incluso uno de los tres enjuiciados fue declarado absuelto. La Sala consideró que fue un abuso al no haber intimidación y no una agresión. Esta última sentencia no gustó nada a la Fiscalía, que reclamó una revocación de la sentencia.

Escándalo en el Eibar

En 2016 se viralizó por internet un vídeo en el que se veía claramente a Sergi Enrich y a Antonio Luna —por aquel entonces futbolistas del Eibar— manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Ambos fueron condenados a dos años de cárcel por difundir las imágenes sin el consentimiento de la víctima. La sentencia les consideraba autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ambos reconocieron los hechos, pidieron "perdón" y ninguno llegó a entrar en la cárcel. Tuvieron que compensar a la mujer que aparecía en las grabaciones con 110.000 euros.

Cristiano Ronaldo pagó por silenciar una acusación

El astro portugués Cristiano Ronaldo siempre ha defendido su inocencia frente a las acusaciones de Kathryn Mayorga. La modelo acusó al ahora jugador del Manchester United de violarla en Las Vegas tras una fiesta en un hotel en 2019. Una filtración de "Football Leaks" y también el semanario alemán "Der Spiegel" publicaron en 2017 que Ronaldo pagó algo más de un cuarto de millón de euros para acallar todo este asunto, algo que también negó el entorno del futbolista.

Rochina, del Granada, investigado por la violación de una joven en casa de un compañero

El futbolista Rubén Rochina, centrocampista del Granada y que militaba en las filas del Levante cuando se produjeron los hechos en mayo de 2021, declaró a finales de abril de este año ante la jueza en calidad de investigado por un presunto delito de abusos sexuales con acceso carnal a una joven durante una fiesta en casa de otro jugador del equipo levantinista, en la localidad de Bétera. Durante esta fiesta privada, Rochina y el otro investigado, David D. R., se habrían aprovechado presuntamente del estado de inconsciencia de su víctima, que ahora tiene 31 años, para tener sexo con ella en una de las habitaciones del inmueble. Según se desprende de la denuncia de la víctima y de las declaraciones de los testigos que estaban en la casa, la joven, que se encontraba muy afectada por el consumo de alcohol, subió a una de las habitaciones porque empezaba a encontrarse mal, acompañada por el actual futbolista del Granada. Lo último que recuerda la víctima es que se tumbó en la cama y que Rochina estaba junto a ella sentado. A partir de ese momento ya no es consciente de lo que ocurrió. Cuando horas después, ya de buena mañana, se despertó en un habitación distinta, vio que estaba desnuda de cintura para abajo en la cama, con un top y con semen reseco en la barriga.

Mason Greenwood, en libertad bajo fianza e investigado por agresión sexual

El delantero del Manchester United, Mason Greenwood, se situó en el ojo del huracán después de que su exnovia publicase en las redes sociales vídeos y fotos que mostraban una supuesta paliza del jugador. Las publicaciones fueron después borradas, pero comenzaron a circular audios que insinuaban incluso una agresión sexual. El jugador internacional con la selección inglesa fue detenido a principios de este 2022 y posteriormente puesto en libertad bajo fianza a la espera del avance de las investigaciones. El Manchester United anunció en su momento que Greenwood, de 20 años, jugaría ni entrenaría más con el equipo hasta nuevo aviso.

Dos 'cityzens' entran en prisión

Ched Evans y Adam Johnson, que compartieron vestuario con Robinho en el Manchester City, pasaron por la cárcel tras prosperar sendas denuncias por violación. El primero fue condenado en 2012 a cinco años (cumplió dos) por la violación de una chica junto a un compañero de equipo cuando militaba en el Sheffield United. El segundo pasó tres años a la sombra después de ser condenado en 2015 por mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años cuando el jugador tenía 27.

Un entrenador de Vigo acepta dos años de prisión por tocamientos a una menor

La Audiencia de Pontevedra condenó en enero de este año a L.V.V.M. a una pena de 2 años de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor a la que entrenaba, y a la que hizo tocamientos. La ejecución de la pena de prisión fue suspendida y no tuvo que ingresar en la cárcel. El técnico se interesó por una de las jugadoras a las que entrenaba, una niña de 15 años, a la que dentro de un coche empezó a acariciar, sin darse cuenta de que la menor le hizo una foto con su móvil. El acusado fue subiendo la mano por su muslo hasta introducirla por debajo del pantalón corto y le apartó la ropa interior para introducirle los dedos en la vagina, momento en el que la víctima le apartó la mano.