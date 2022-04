La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a pedir a LaLiga que limite a tres temporadas la posibilidad de presentar ofertas sobre los derechos audiovisuales de fútbol en España, después de que en el anterior concurso se hiciera caso omiso a este requerimiento.

La CNMC se ha pronunciado ahora sobre la licitación de un partido en abierto en Primera División y uno en Segunda; así como a los derechos completos de Segunda División y los play-offs; la emisión en hoteles, restaurantes y cafeterías; además de los resúmenes, según ha informado este jueves.

El organismo regulador ha advertido de que la propuesta de comercialización de derechos de fútbol no cumplen los requisitos del real decreto que regula el proceso y pide que se elimine la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas.

Además, pide a LaLiga, entre otros, que fije criterios objetivos para la valoración de los requisitos a la hora de adjudicar lotes y elimine la restricción de que en alguno de ellos solo puedan concurrir operadores de televisión de pago.

Una petición que no es nueva

La petición de limitar a tres años el proceso por parte de la CNMC a LaLiga no es nueva, ya que también se lo pidió el pasado otoño, cuando emitió un informe sobre el concurso de los derechos de emisión de fútbol, en el que el organismo regulador pidió modificar la duración de los contratos y limitarlo a tres años. Finalmente, LaLiga decidió adjudicarlo por cinco años.

Recientemente, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, pidió en una intervención pública que se liberara a la Comisión de tener que informar cada vez que hay un concurso de emisión de derechos de fútbol, teniendo en cuenta que no "hacen caso nunca" y que se trata de informes muy laboriosos.

Condiciones en Asia y el Pacífico

Junto a este informe, la CNMC también ha aprobado otro en el que analiza las condiciones propuestas por LaLiga para comercializar los derechos audiovisuales de Primera División y play-offs en ciertos países de la región de Asia y el Pacífico.

En él, la CNMC recomienda preservar los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación, no incluir reservas, facultades o titularidad de derechos no atribuidos, aclarar las condiciones en cuanto a la emisión lineal o no lineal y no discriminar entre operadores.

Asimismo, el organismo cree necesario revisar el papel de Mediaproducción como encarga de la comercialización y considerar una duración de los contratos "adecuada a las normas de competencia".