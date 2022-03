El Real Madrid no pudo sacar este martes una valiosa victoria, en lo deportivo y en lo anímico, en su visita al Anadolu Efes turco, actual campeón de la Euroliga que le derrotó por un ajustado 93-90 después de un partido donde los madridistas, apoyados en Gaby Deck y Guerschon Yabusele, fueron por delante hasta los dos minutos finales.

El conjunto de Pablo Laso no pudo dar un paso firme en su recuperación y de cara a asegurar la segunda plaza de la Fase Regular de la máxima competición continental, alterada ya con el adiós de los equipos rusos. Mejoró sus prestaciones, sobre todo a nivel ofensivo, pero justo echó de menos el acierto tanto en el cuarto final (11 puntos) como cuando se decidió el encuentro a favor de los de Ergin Ataman.

Un gran Deck, que jugó todo el partido y firmó 23 puntos y 10 rebotes, y Yabusele, que sólo descanso algo más de dos minutos y aportó 20 tantos, con buena colaboración de Adam Hanga (14), mantuvieron por delante muchos minutos al Real Madrid, pero cuando un triple de Elijah Bryant puso por delante a los locales por primera vez en todo el partido, ya no tuvo energía.

El equipo madrileño firmó un buen inicio en ataque, pese a que volvió a adolecer de puntería desde el triple, con un 1/7 que no le lastró en exceso gracias a su frescura a la hora de mover el balón (8 asistencias) para encontrar otras vías.

Eso, y su buena actitud defensiva, le permitió llevar la iniciativa en el electrónico desde el salto inicial. Un primer amago (12-19), lo cerró Micic, el mejor de los suyos con 17 de sus 29 puntos en el primer tiempo y pese a sufrir tres tapones, pero al final del primer cuarto mandaban los de Laso (19-21).

Sin embargo, la puntería exterior volvió en el segundo cuarto, gracias a Rudy Fernández y Yabusele, que con dos aciertos cada uno firmaron un 4/4 en esta faceta que mejoró la estadística y que, junto al trabajo de Deck provocó que los visitantes mandasen.

Así, los dos primeros aciertos del balear, otro del francés y dos '2+1' casi seguidos del argentino pusieron al diez veces campeón de Europa por encima de los diez puntos (31-44). Efes replicó con un 7-0 y se acercó 42-44 aprovechando malas elecciones de Heurtel, pero cinco puntos seguidos de Yabusele volvieron a estirar el marcador hasta el 44-51 del descanso.

Mal cuarto final

Tras este, el Real Madrid tuvo la buena noticia de la irrupción de Walter Tavares, hasta entonces con poco impacto ofensivo. Cinco puntos del 'gigante' caboverdiano y el implacable Deck dieron de nuevo aire (48-60), pero el actual campeón no le perdió la cara y a falta de una buena versión de Shane Larkin (12 puntos con 4/15), encontró a Moerman.

El ala-pívot francés fue el mejor 'escudero' de Micic con 18 puntos, 12 de ellos desde el triple donde mantuvo un mano en los compases finales del tercer cuarto con su compatriota Yabusele. Heurtel y Hanga se unieron y los de Laso entraron al cuarto final por delante (72-79).

Y este último periodo, sobre todo su segunda mitad, se le hizo largo al Real Madrid, que gracias a Deck consiguió guardar una ventaja que poco a poco iba disminuyendo. Moerman tiró del carro y devolvió por fin todas las opciones a los locales (85-86).

Hasta ahí aguantó el conjunto madridista pese a los esfuerzos de su alero argentino. Los triples (11) que habían entrado ya no lo hicieron y apareció Micic para ser clave, con un triple para empatar y con un robo a Deck para el 93-90 justo después de que Bryant pusiese por delante por primera vez al Efes. Este tuvo bola para sentenciar en varias ocasiones, no lo hizo y el último triple forzado de Rudy Fernández no dio cinco minutos más.