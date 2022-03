Minutos después de golear al Real Madrid en el Bernabéu por 4-0 en el último clásico de la temporada y dar emoción a LaLiga, Gerard Piqué ha cogido su teléfono para tuitear y meter el dedo en la llaga.

En un mensaje que no va directamente relacionado con el Madrid, pero si con la excepcional victoria contra los blancos, el central azulgrana ha publicado: "We are back.", en español, "Estamos de vuelta".

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de marzo de 2022

Un mensaje simple, pero con mucho significado tras el gran partido del Barça, seguramente el mejor de la temporada por parte de los de Xavi Hernández, Piqué ha querido trasladar a sus seguidores el momento que vive también el vestuario.

Empatados con el Atlético de Madrid en LaLiga y a un partido menos y tres puntos de empatar con el Sevilla en la segunda posición, ciertamente, el Barça está de vuelta.